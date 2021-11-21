مواجهة نارية بين إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي .. الليلة

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره نابولي، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتسلح فريق إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنراجي بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على نابولي في مباراة الليلة، وإشعال المنافسة على الصدارة.

كان فريق إنتر ميلان تعادل مع إيه سي ميلان 1- 1، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإيطالي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق نابولي بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي، في خطف الثلاث نقاط من إنتر ميلان في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإيطالي.

ويقدم نابولي نتائج رائعة، في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 10 لقاءات، وتعادل في مواجهتين، ولم يتذوق طعم الخسارة.

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان ونابولي، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 2- 2.

ترتيب نابولي وإنتر ميلان:

يتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق الأهداف عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث بـ 25 نقطة.