محافظ القليوبية يوجه برفع كفاءة مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، حيث تفقد 2 عنبر تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر.



وخلال الجولة استمع محافظ القليوبية من الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية إلى شرح تفصيلي، حيث أشارت إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم استلام دفعة من الكتاكيت بتكلفة حوالي 400 ألف جنيه.



ووجه محافظ القليوبية بدفع عجلة الإنتاج مع رفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية، وأكد الهجان أننا نسعى لإنشاء محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية وأنشطة أخرى بالقرب من أرض المشروع وذلك لتحقيق عائد استثماري يعود بالنفع على أبناء المحافظة.



من ناحية اخر أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة نظرا للطقس السيئ وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ولحين تحسن الأحوال الجوية مع أخذ الإحتياطات اللازمة وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان.



شدد وكيل الوزارة علي مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار إنعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الإنتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.



كما وجه بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته وزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالقليوبية للاستعداد في حالة الطواريء بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج المحافظة.



من ناحية اخرى قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية، بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمختلف مدن المحافظة.



وكلف المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور الإبلاغ بسقوطها علي مدن القليوبية.



وتابع مجاهد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بأنفاق مدينة بنها وطريق مصر/ اسكندرية الزراعي وكلف برصد أي تجمعات للمياه والتعامل الفوري معها.



فيما أكد رئيس شركة مياه القليوبية علي ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية ومجالس المدن لتيسير الحركة المرورية وسرعة رفع مياه الأمطار من الانفاق والشوارع الرئيسية والطريق الزراعي.

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