وزارة البيئة تسلم خلية دفن جديدة بمدفن صحي أبي داوود بالمنوفية

قامت وزارة البيئة ضمن مشاركتها في دعم مشروعات البنية التحتية بمنظومة النظافة الجديدة، بتسليم خلية دفن جديدة بالمدفن الصحي بأبي داوود بمحافظة المنوفية، والتي تم انشاؤها على مساحة 10 فدان لخدمة المحافظة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى ٢٤٢٠٠٠ طن، وذلك بالتعاون مع التنمية المحلية ضمن العقد الموقع بين وزارات ( البيئة، التنمية المحلية، التخطيط ) والهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن فتح خلايا دفن جديدة بالمدافن الصحية وإنشاء مدافن بمواقع جديدة يدعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، ويساعد على زيادة فرصة التخلص من أكبر قدر من المرفوضات الناتجة عن المخلفات بطريقة آمنة، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة العامة.

وأضافت وزيرة البيئة أن تلك الجهود تأتى ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.