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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لص سرقة الشقق بمصر الجديدة فى قبضة الشرطة

كلبش
كلبش

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".
 
تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى ) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (أجنة حديدية – جاكوش – مفك – 2 قلب كالون – مجموعة من المفاتيح المصطنعة ) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب (كسر الباب) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" .

كما إعترف بإرتكابه عدد (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه – جهاز تكييف – مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة ) .

وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على شراء جهاز التكييف المشار إليه ومتطلباته الشخصية .

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

رجال الأمن داخل المساكن ب كسر الباب

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