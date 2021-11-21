الكويت.. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 28.19 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 28.19 نقطة ليبلغ مستوى 7255.22 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.39 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 381.8 مليون سهم تمت عبر 13728 صفقة نقدية بقيمة 61.1 مليون دينار (نحو 201.4 مليون دولار)، وفق صحيفة الراي الكويتية.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 44.2 نقطة ليبلغ مستوى 6081.96 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.72 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 314.5 مليون سهم تمت عبر 9787 صفقة نقدية بقيمة 36.2 مليون دينار (نحو 119.3 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 21.68 نقطة ليبلغ مستوى 7861.18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المئة من خلال 67.2.