عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يعلن جاهزية الوحدات السكنية البديلة لمتضرري السيول

مساعدات متضررى السيول
مساعدات متضررى السيول بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  جاهزية الوحدات السكنية بحى السلام بطريق العلاقى جنوب شرق مدينة لاستضافة الأسر المتضررة من تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضى، وهو الذى يأتي ضمن الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لمواجهة مثل هذه الأزمات لتعطى النموذج في سرعة التعامل معها.

 

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لقافلة جمعية رسالة والتي تتضمن أثاثات ومفروشات وأجهزة معمرة كهربائية ومستلزمات منزلية من أجل التجهيز الشامل لـ 180 وحدة سكنية بحى السلام لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في الإقامة الآمنة والمستقرة والتي توفر لهم معيشة كريمة لحين الانتهاء من إعادة إعمار منازلهم في المناطق المتضررة من السيول ، وقد رافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، وأحمد النجار مسئول جمعية رسالة .

 

واقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بالمشروع الجديد لتخفيف المعاناة عن أهالى الكرور

سباق مع الزمن.. محافظ أسوان يكلف بسرعة إزالة آثار السيول ورفع المخلفات

وخلال جولته التفقدية شدد اللواء أشرف عطية على أن الأسر المتضررة التي تقع منازلها في مخرات السيول لن يسمح بإعادة إنشاء هذه المنازل مرة أخرى وخاصة في ظل توفير المحافظة البديل المناسب لهم لإيوائهم بعمارات حى السلام ، بجانب صرف التعويضات المقررة لهم من صندوق تطوير العشوائيات في حالة وقوع هذه المنازل ضمن المناطق العشوائية الغير آمنة  سواء في عزبة الفرن بكيما ، أو مناطق الصحابى والناصرية ، لافتاً إلى أن منظومة إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية بواسطة الجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلى صرف المساعدات العينية والإعانات العاجلة تتم تحت إشراف اللجنة التي تم تشكيلها لضبط آلية  هذه المنظومة وضمان وصول دعم الأسر المتضررة لمستحقيها. 

 

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الإسراع بالمشروع الجديد لإنهاء مشكلة خط طرد الصرف الصحى لمحطة 11 بالكرور لتخفيف المعاناة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً باقى المناطق بطريق السادات والمحمودية التي تتضرر من قطع مياه الشرب في حالة حدوث أي كسورات مفاجئة في الخط القديم.

 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، ومسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى حيث تم التنسيق على وضع التصميمات الهندسية للمشروع الجديد والذى يشمل 3 مراحل هي تنفيذ خط طوارئ بديل يبدأ من محطة الكرور وحتى محطة نجع المحطة ثم يمتد لمحطة رافع العقاد ، بجانب إحلال وتجديد محطة نجع المحطة لزيادة قدرتها بطلمبات ومعدات جديدة ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لخط الطرد القديم من محطة الكرور وحتى محطة 13 بالشلال بطول 3700 متر تتضمن تغيير المحابس والمطرقة المائية وبعض الأجزاء الضعيفة من الخط التي تتسبب في الكسورات .

مساعدات متضررى السيول بأسوان
مساعدات متضررى السيول بأسوان
مساعدات متضررى السيول بأسوان
مساعدات متضررى السيول بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بالمشروع الجديد لتخفيف المعاناة عن أهالى الكرور

ترشيحاتنا

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

خالد مرتجي: بدء إنشاء استاد الأهلي مطلع العام المقبل

انفوجراف.. بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك لإنهاء الأزمة في السودان

بنسبة انخفاض 1.7%.. القباج: 448 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدارت

صرف الإسكندرية: انتشار تجمعات لمياه الأمطار.. ونعمل على حلها بأسرع وقت

ألم العضلات .. مشكلة صحية شائعة اكتشف الأسباب وطرق العلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

غارقة في دمائها.. شهود عيان يروّن تفاصيل سقوط ربة منزل من الطابق السادس بسوهاج

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بكورنيش العصافرة شرق الإسكندرية

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. شجرة في السعودية تصيب من يقترب منها بالعمى | شاهد

تحت الأمطار.. جمهور حفل غالية بن علي يفترش الأرض للاستماع إلى أغانيها

موكب المليون مصباح.. شاهد احتفالات مهرجان الأضواء في أمريكا |فيديو

ديكتاتورية كورونا وإهانة الملايين .. عنف يكتسح أوروبا بسبب رفض خطط الحكومات لوقف تفشي الوباء

فيديو

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ