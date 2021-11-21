محافظ أسوان يعلن جاهزية الوحدات السكنية البديلة لمتضرري السيول

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جاهزية الوحدات السكنية بحى السلام بطريق العلاقى جنوب شرق مدينة لاستضافة الأسر المتضررة من تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضى، وهو الذى يأتي ضمن الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لمواجهة مثل هذه الأزمات لتعطى النموذج في سرعة التعامل معها.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لقافلة جمعية رسالة والتي تتضمن أثاثات ومفروشات وأجهزة معمرة كهربائية ومستلزمات منزلية من أجل التجهيز الشامل لـ 180 وحدة سكنية بحى السلام لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في الإقامة الآمنة والمستقرة والتي توفر لهم معيشة كريمة لحين الانتهاء من إعادة إعمار منازلهم في المناطق المتضررة من السيول ، وقد رافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، وأحمد النجار مسئول جمعية رسالة .

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وخلال جولته التفقدية شدد اللواء أشرف عطية على أن الأسر المتضررة التي تقع منازلها في مخرات السيول لن يسمح بإعادة إنشاء هذه المنازل مرة أخرى وخاصة في ظل توفير المحافظة البديل المناسب لهم لإيوائهم بعمارات حى السلام ، بجانب صرف التعويضات المقررة لهم من صندوق تطوير العشوائيات في حالة وقوع هذه المنازل ضمن المناطق العشوائية الغير آمنة سواء في عزبة الفرن بكيما ، أو مناطق الصحابى والناصرية ، لافتاً إلى أن منظومة إعادة إعمار المنازل المتضررة داخل 14 قرية بواسطة الجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلى صرف المساعدات العينية والإعانات العاجلة تتم تحت إشراف اللجنة التي تم تشكيلها لضبط آلية هذه المنظومة وضمان وصول دعم الأسر المتضررة لمستحقيها.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الإسراع بالمشروع الجديد لإنهاء مشكلة خط طرد الصرف الصحى لمحطة 11 بالكرور لتخفيف المعاناة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً باقى المناطق بطريق السادات والمحمودية التي تتضرر من قطع مياه الشرب في حالة حدوث أي كسورات مفاجئة في الخط القديم.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، ومسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى حيث تم التنسيق على وضع التصميمات الهندسية للمشروع الجديد والذى يشمل 3 مراحل هي تنفيذ خط طوارئ بديل يبدأ من محطة الكرور وحتى محطة نجع المحطة ثم يمتد لمحطة رافع العقاد ، بجانب إحلال وتجديد محطة نجع المحطة لزيادة قدرتها بطلمبات ومعدات جديدة ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لخط الطرد القديم من محطة الكرور وحتى محطة 13 بالشلال بطول 3700 متر تتضمن تغيير المحابس والمطرقة المائية وبعض الأجزاء الضعيفة من الخط التي تتسبب في الكسورات .

مساعدات متضررى السيول بأسوان

مساعدات متضررى السيول بأسوان

مساعدات متضررى السيول بأسوان