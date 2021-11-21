طالبات مدرسة "وى" للتكنولوجيا التطبيقية يحرزن مراكز أولى بمسابقة مبادرة شباب القادة

نجحت طالبات مدرسة "وى" للتكنولوجيا التطبيقية المشاركات في مبادرة شباب القادة "هي تقود" هذا العام، في إحراز مراكز متقدمة على مستوى جميع فئات المسابقة، حيث حصل فريق Tyndell على المركز الأول في فئة الابتكارات التقنية، كما نجح فريق "نادرة" في الحصول على جائزة التميز في نفس الفئة، وكذلك استطاع فريق "متحف" أن يحصد المركز الأول في فئة الأعمال الفنية واليدوية، بالإضافة إلى فريق Re-Antik والذي جاء بالمركز الثالث في نفس الفئة.



وتعد مبادرة "هي تقود"، وهي إحدى المبادرات التي تتبناها الشركة المصرية للاتصالات من خلال مساهمتها المجتمعية بمحور تطوير الشباب والتمكين الاقتصادي لطالبات التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التعليم ومؤسسة شباب القادة، هي الأولى من نوعها في مصر حيث تقوم بدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الحكومي والخاص والإعلام، ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.