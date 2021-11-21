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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. جامعة أسوان تنظم قافلتين طبيتين لأهالي الشلال

قوافل طبية بقرى متضررى
قوافل طبية بقرى متضررى السيول بأسوان

نظمت جامعة أسوان ، اليوم الأحد قافلتين طبيتين مجانيتين لأهالي الشلال وعزبة النهضة بكيما ، المتضريين من أمطار السيول ، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشاركة المجتمعية للجامعات المصرية في مبادرة 100 مليون صحة.

 

وانطلقت فعاليات القافلتين الطبيتين من المستشفي الجامعي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ، والدكتور محمد مصطفي وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان. 

 

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وصرح الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه اليوم الأول الأحد للقافلتين الطبيتين بالشلال وعزبة النهضة بكيما حيث ضمت القافلة 18 تخصص طبي لكل منهما ، ويتم الكشف المتضريين مع صرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية بالمجان.

 

وأوضح أيمن عثمان، بأن القافلة تتضمن تنظيم عددًا من الندوات المختلفة عن الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية وذلك بمشاركة  كليات الطب والمستشفى الجامعي بأسوان لتلاحم المؤسسات الجامعية بالمواطنين في ظل ما تتعرض له المحافظة من أضرار جراء السيول الأخيرة . 

 

فيما أضاف الدكتور محمد زكي عميد كلية الطب، بأن المستشفي الجامعي وكلية الطب بجامعة أسوان تقوم بدورها الطبي والمجتمعي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة وذلك في ظل ما تعرضت له محافظة أسوان من أمطار غزيزة ، حيث كان لزاماً علينا تقديم الرعاية الطبية لأهالي الشلال وعزبة النهضة بكيما والأكثر تضرراً، وتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وتقديم العلاج بالمجان .

 

وفى نفس السياق أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إلى أن القافلتين تضم جميع التخصصات الطبية لتقديم الرعاية الطبية ، وتستمر لمدة أسبوع بداية من اليوم في منطقة الشلال وعزبة النهضة بكيما ثم تستكمل فاعليتهما لأهالي عزبة النهضة بكيما علي مدار الأسبوع لخدمة أهالي المحافظة ، مع توفير العلاج بالمجان .

 

هذا فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على جاهزية الوحدات السكنية بحي السلام بطريق العلاقي جنوب شرق مدينة لاستضافة الأسر المتضررة من تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، وهو الذى يأتي ضمن الاستعدادات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لمواجهة مثل هذه الأزمات لتعطى النموذج في سرعة التعامل معها .

 

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان، لقافلة جمعية رسالة والتي تتضمن أثاثات ومفروشات وأجهزة معمرة كهربائية ومستلزمات منزلية من أجل التجهيز الشامل لـ 180 وحدة سكنية بحي السلام لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في الإقامة الآمنة والمستقرة والتي توفر لهم معيشة كريمة لحين الانتهاء من إعادة إعمار منازلهم في المناطق المتضررة من السيول ، وقد رافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ ، وأحمد النجار مسئول جمعية رسالة.

قوافل طبية بقرى متضررى السيول بأسوان
قوافل طبية بقرى متضررى السيول بأسوان
قوافل طبية بقرى متضررى السيول بأسوان
قوافل طبية بقرى متضررى السيول بأسوان
قوافل طبية بقرى متضررى السيول بأسوان
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