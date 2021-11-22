أقوى طريقة لتحصين البيت من شياطين الإنس والجن.. 10 خطوات عليك اتباعها

أقوي طريقة لتحصين البيت من شياطين الانس والجن .. يبحث الكثير عن طرق للوقاة من الشياطين ويعد أقوى طريقة لتحصين البيت من شياطين الانس والجن ، هي ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا لقوله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم”الا بذكر الله تطمئن القلوب” و”ما خلقت الانس و الجن الا ليعبدون” ولاشك ان سماع القران يبعث الراحة النفسية و يقينا شر المخلوقات وخاصة من الجن و الشياطين فالله جعل في القران شفاءا من كل داء كما أن ابليس وجنوده في كل مكان على وجه الارض و دائما حولنا ولكن لا نراهم و يوجه بعضنا مشكلة وجود الجن و الشياطن في منزله ومن ثم على كل مسلم معرفة أقوي طريقة لتحصين البيت من شياطين الانس والجن .. حتى يعم السلام بالبيت ويقيهم الله شر الشياطين ومن ثم نستعرض لكم أقوي طريقة لتحصين البيت من شياطين الانس والجن .

أقوي طريقة لتحصين البيت من شياطين الانس والجن

الإكثار من الاستغفار والاستعاذة بالله من الشياطين ومن شرورهم

الإكثار من ذكر الله بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد.

الإكثار من الصلاة على رسول الله .



الرقية الشرعية

هي حصن للعبد عليه الا يتركها، ومما ورد قراءة المعوذتين فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح» صححه الالباني وكذلك ما ورد في آخر آيتين من البقرة قول النبي صلى الله عليه وسلم «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وما ورد من حادثة أبي هريرة لما أمسك بالشيطان عندما أراد أن يأخذ أموال الصدقة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلن يضره شيء».

وكذلك التحصين عند الخروج من المنزل قال النبي صلى الله عليه وسلم «من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ كفيت ووقيت وهديت يتنحى عنه الشيطان» فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي».

سورة البقرة

قراءة سورة البقرة تحصن المنزل، فقد قال صلى الله عليه وسلم «اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة» رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم «إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، وقال با نصير إن هذا غيض من فيض مما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أسأل الله ان يحفظ المسلمين من شر شياطين الإنس والجن.



قراءة آية الكرسي وخاصة قبل النوم.

قراءة المعوذتين وخاصة قبل النوم.

المحافظة على الصلاة والإكثار من النوافل والسنة

دعاء تحصين النفس من شياطين الجن



أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، اللهم يا مالك يوم الدين، إياك نعبُد وإياك نستعين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وأشهد أن محمدٌ عبده ورسوله، الحمدُ لك يا الله حتى ترضى،

والحمد لك إذا رضيت، والحمدُ لك في الأولى والآخرة، نحمدُك بمحامدك كلها ونثني عليك الثناء كله،

وأنت أهلُ الحمد، والمجد، والبقاء، كل شيء هالكٌ إلا وجهك، لك الحكم وأنت على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك،

عدلٌ فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أعلمته أحدًا من خلقك،

أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا،

ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، اللهم اشرح لي صدري، ويسرّ لي أمري،

وجنبني وساوس الصدر، وشتاتُ الأمر.



دعاء للحفظ من شياطين الإنس والجن



اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحبّ والنوى مُنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شرأنت آخذٌ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.



بسم الله الذي لا يضرُ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

أعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفّى من شر ما خلق وذرأ،ومن شرّ إبليس وجنوده من الجن والإنس، ومن شر ما يبغي ومن شر كل معلن ومسر،ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالنهار ويخرج بالليل.



تحصنت بذي العزة والجبروت وإعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الله الحي الباقي الدائم الذي لايموت.

تحصنت بالله الذي بسط الأرض على ماء فجمد، توكلت على الله الذي خلق الخلق وأحصاهم عدد.

تحصنت بالله الذي رزق الخلق ولم ينسه منهم أحد.تحصنت بالله العلي العظيم من شر شياطين الإنس والجن. تحصنت بالله العلي العظيم من شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض وشر الحساد وشر كل ذي شر لاأطيق شره ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على كل شيء قدير إن ربي على صراط مستقيم.

آمنت بالله العلي العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لاإنفصام لهاوالله سميع عليم .

تحصنت بالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم(ثلاث مرات).

تحصنت بالله الذي ليس منه شيء ممتنع. تحصنت بالله الذي بيده ملكوت كل شيء وهويجير ولا يجار عليه.

تحصنت بالله بأسمائه الحسنى كلها عائذين من الأبالسة،ومن شر شياطين الإنس والجن،ومن شر كل معلن أو مسر.

تحصنت بالله من شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ،ويكمن بالليل ويخرج بالنهار. تحصنت بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا،تحصنت بالله رب العباد من العباد. تحصنت بالله العلى العظيم من همزات ونزعات الشياطين،تحصنت بالله العلى العظيم من تزين وتخزين الشياطين.

تحصنت بالله العلى العظيم من إغواء وإضلال وتخييل الشياطين. تحصنت بالله العلى العظيم من نسيان وتخويف الشياطين.

تحصنت بالله العلى العظيم من ترويع وتفزيع الشياطين. تحصنت بالله العلى العظيم من صرع وصداع وصدود الشياطين.

تحصنت بالله العلى العظيم من خبث وخبائث الشياطين. تحصنت بالله العلى العظيم من مكر ومكائد الشياطين.

تحصنت بالله العلى العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطين وأعوذ بالله العلى العظيم أن يحضرون.

تحصنت بالله واعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستعنت بالله واستعذت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.

واستغثت بالله واستجرت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستنصرت بالله واسترحمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.

واستهديت بالله واسترحمت واستعنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستدفعت كل إيذاء وبلاء وشر وشقاء عني وعن أهلي ومالي وعن زوجي وعن جميع المسلمين بلاحول ولا قوة إلا بالله.

نعوذ بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفّى ، من شر ما خلق وذرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. نعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التّامات مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وشَرّ عِبَادِهِ ، ومِنْ هَمَزَاتِ الشّيَاطِينِ وأَنْ يَحْضُرُونِ. نَعُوذُ بالله الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيم .

نعوذُ بكلماتِ الله التامّة, من كلّ شيطانٍ وهامّة, ومن كل عينٍ لامّة. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون . اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم .

اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انا نسألك بأنا نشهد بأنك أنت الله لا اله الا أنت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، أن تدمر كل حاسد وحاسدة وكل ساحر وساحرة وكل شيطان وشيطانة من المردة والعفاريت والماردات والعفريتات ، اللهم اعكس سحر السحرة عليهم وسلط جنهم عليهم ، اللهم وارجع عيون العائنين عليهم وسلط جنهم عليهم.

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين لا اله الا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين.

اللهم إنك تأخذ للمظلوم حقه ممن ظلمه ، فخذ لنا حقنا ممن ظلمنا وحسدنا وسحرنا وقذفنا ومكر بنا من الانس والجن والشياطين والمردة والعفاريت والماردات والعفريتات والشياطين والشيطانات ، ومن مخلوقاتك أجمعين.

اللهم انا نسألك بأن لك الحمد ، لا إله الا أنت ، المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام . اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت وكيفما شئت ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل شئ عنده بمقدار.

اللهم إنا ندعوك دعوة المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبينك حجاب ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ،ربنا إنا مسنا الشيطان بنصب وعذاب ،ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ،ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . اللهم يا مغيث أغثنا ، يا مغيث أغثنا ، يا مغيث أغثنا .

اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين . اللهم أنت ربنا لا اله الا أنت ، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، نعلم إن الله على كل شيء قدير ، وان الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذٌ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم .

بسم الله الرحمن الرحيم (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

