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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حكمة ومسئولية.. مصر ترحب بتوقيع اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك في السودان

صدى البلد

أعلنت مصر ترحيبها بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم حسب ما أذاعته قناة اكسترا نيوز في نباء عاجل لها.


وأشادت مصر  بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.

وأعربت عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

توقيع الاتفاق 


وقع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، اليوم "الأحد"، على الاتفاق السياسي الجديد الذي يتضمن 14 بندًا، لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الشعب السوداني يضرب دائما أروع الأمثلة في التضحية ونكران الذات "ولكم التحية وأنتم تقدسون ثورتكم".

وأضاف عبد الفتاح البرهان أن هذا الموقف الذى نشهده اليوم هو واحد من أحد خطوط الدفاع عن ثورة ديسمبر المجيدة، معقبا: “التحية لكل الإخوة السودانيين الوطنيين، والذين وقفوا منذ نشوء الخلاف مع القوى السياسية”.

وأشار عبد الفتاح البرهان، إلى أن السودان عاش أزمة لفترة طويلة، ولكن اليوم بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي تم التأسيس لفترة انتقالية كما تصورها الشعب السوداني في بداية الانتفاضة التي حدثت في أبريل عام 2019.  

الاتفاق السياسي البرهان الأطراف السودانية الاستقرار جمهورية مصر

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