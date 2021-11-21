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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

راجعة من الكوافير..مصرع عروسة وحجز عريسها في العناية ليلة الزفاف بالشرقية.. تفاصيل

العرووسة
العرووسة

في لحظات تحولت أصوات الزغاريد وحالة الفرح إلى أصوات صراخ وعاويل ، وتبدل الحال من فرح إلى حزن، وخاصة عقب انقلاب سيارة العروسين في المصرف خلال العودة من الكوافير، " ليهرع أهالي قرية كراديس التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية إلى مكان الحادث ويحاولو إستخراج الأشخاص الموجودين بالسيارة ليتبين لهم مصرع العروسة وشقيقة العريس وخال العريس وإصابة العريس ونقله الي مستشفي ديرب نجم.

 

فيما إنتقلت عدسة موقع صدي البلد الي القرية والإلتقاء بأهالي العروسة مي محمد مرسي والتي تبلغ من العمر 19 عاما وفي البداية إرتسمت معالم الحزن والأسري علي وجوه جميع الحضور وأكد خال العروسة أنهم كانو في إنتظار قدوم العريس "سعيد وجدي مأمون" وعروسته "مي" وكان برفقتهم شقيقته الصغري "منه وجدي" وخاله "شاكر نبيه الزيني" والذي كان يقود سيارة الزفازف ليأتي اليهم خبر إنقلاب السيارة بمصرف صفط .

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وأضاف خال العروسة انهم علي الفور إنطلقو الي مكان الحادث ليتفاجئو بوقوع الكارثة ويتبين اليهم وفاة العروسة وشقيقة العريس وخاله  والذي ترك خلفة 3 أطفال صغار ونقل العريس الي مستشفي ديرب نجم وحجزة بغرفة العناية المركزة.

 

وأستكمل خال العروسة: حاله الأم لا يعلم بها الا الله فكيف تحولت فرحتهم بالزفازف إلى مأتم يتقدمه المعزين لتقديم واجب العزاء إلى الأسرة بالإضافة إلى أن لحظة تشييع الجثامين كانت من أصعب اللحظات التي مرت علي قرية كراديس.

 

وأشار إلى أن مكان وقوع الحادث ليس الأول الذي يشهده الطريق خاصة أنه يشهد وقوع العديد من الحوادث لكون الطريق مظلم ليس عليه أي إنارة تذكر بالإضافة إلى أن جانبه مصرف صفط غير مدبش مما يعرض المارة إلى وقوع الحوادث المستمرة، وأن وفاة ابنه شقيقته تعد الثانية وخاصة لوفاة شقيقتها الكبري العام الماضي بعد عام واحد من الزفاف مطالبا الجميع بالدعاء للمتوفين.

 

كان المئات من أهالي قرية كراديس بمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية شاركو في تشييع جنازة عروسة وشقيقة العريس وخاله ضحايا حادث انقلاب سيارة زفاف في مياه ترعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا من مستشفي ديرب يفيد وصول" سعيد و" ٢٢ سنه عريس و"منى م"١٨سنه عروسة مصابين إصابات متفرقة وتوفيت العروسة بعد دخولها المستشفي ومصرع "منة"١٦ سنة شقيقة العريس وشاكر ن"٣٧سنه  خال العريس.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم،إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات أثناء توجه العروسين ومعهما شقيقة العريس وخاله قائد السيارة،من الكوافير فى طريقهم إلى القاعة المقرر الاحتفال بالزفاف داخلها،انقلبت السيارة بترعة بطريق فرغان،أمام كوبرى البوصة بديرب نجم.

 

وتبين أن العريس حالته مستقرة،ومصرع العروسة داخل المستشفي وتم التحفظ علي الجثامين وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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الشرقية زفاف حادث فرح مصرع حوادث عزاء

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