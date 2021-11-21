محافظ أسوان: توفير شقق مجانية لكل المتضررين من السيول

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الأجواء مستقرة داخل المحافظة ولا توجد أي مشكلات لآثار السيول.

وأوضح عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" نحاول متابعة الأهالي ومحاولة حل مشكلات جميع المنازل التي تضررت جراء السيول".

وأكمل أشرف عطية:" أسوان لم تتعرض لأى آثار نتيجة الأمطار التي شهدتها البلاد أمس".

وأضاف محافظ أسوان:" نعمل بكل قوة لسرعة تخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أسبوع".

وأتم محافظ أسوان:" نتواصل مع جميع الأهالي ونبحث مشاكلهم، مضيفا:" توجيهات رئيس الوزراء هي إيواء أصحاب المنازل المتضررة، مضيفا:" وفرنا شقق مفروشة لكل المتضررين بشكل مجاني".

