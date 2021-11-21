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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القضية السكانية وختان الإناث بكلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظمت الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة ببني سويف  بالتعاون مع  وحدة التنمية المستدامة  بكلية الخدمة الإجتماعية جامعة بني سويف وبحضور ممثلين عن  المجلس القومي للمراة، والمجلس القومي للسكان والإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية  بالمحافظة   اليوم الأحد جلسات توعية وعروض مسرحية  حول القضية السكانية وختان الإناث "  
وكانت الندوة بحضور الدكتورهنداوي عبداللاهي حسن   وكيل الكلية الخدمة لشؤن التعليم والطلاب    والدكتورة نهي هلال مدير وحدة التنمية المستدامة  بالكلية  وطه عبدالعزيز رئيس الإتحاد الإقليمي  للجمعيات الأهلية بالمحافظة ومحمود طلب  مدير جمعية تنظيم الأسرة ونجلاء محمد الصاوي مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة  والدكتورة رشا يحي عبدالحليم عضو المجلس القومي للمراة ببني سويف 

وأكد الدكتور هنداوي عباللاهي  ، أن الندوة تستهدف التوعية بقضايا العنف ضد المرأة وخاصة قضية الختان، وأشار إلى أن القيادة السياسية  تولى اهتماما كبيراً بقضايا العنف ضد المرأة.

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وتناولت الدكتورة نهي  محمد هلال  الجانب النفسي لإجراء جريمة ختان الإناث وأن صدمة التعرض للختان لا يتم محوها من ذاكرة المرأة مع مرور الوقت.و أنه لا تراجع عن ان الختان جريمة في حق المرأة، والتركيز على دور الإعلام في مكافحة هذه الجريمة، وضرورة إجراء دراسات اجتماعية وطبية لتفسير الظاهرة والاستعانه بنتائج هذه الدراسات في تغيير النظرة إلى جريمة ختان الإناث، والتركيز على القضية الجدلية للمفاهيم الدينية المغلوطة التى تقف حائلا نحو تغيير السلوك نحو محاربة الجريمة.

تضمنت الندوة عرضاً مسرحياً تفاعلياً  عن خطورة ختان الإناث  والأضرار التي تقع علي صحة الفرد والمجتمع من جراء ذلك ، وشهد العرض تفاعلا كبيرا من جانب الحضور بكيفية التعامل مع حالات مثل ختان الإناث  والاستغلال الاقتصادى للمرأة 

وقال محمد عماد  مسؤل نشاط الجمعية  ان اللقاء  استهدف   رفع الوعي بضرورة تنظيم الأسرة ومناهضة زواج القاصرات، باعتباره نمطًا من أنماط الاتجار بالبشر واستغلال وانتهاك لحقوق الأطفال في الحياة الكريمة واسترقاقهم واستعبادهم، واعتبارهم سلعة تباع وتشتري، فضلا عن كونه يُعد من أسباب الزيادة السكانية.

واختمم محمود طلب مدير الجمعية  ان الهدف من اللقاء  خاصة  شباب الجامعات  هو  زيادة وعي الشباب بثقافة الصحة الإنجابية وكذلك الاهتمام والتوعية بمشاكل السيدات كمشاكل تنظيم الأسرة وزواج الأطفال بحيث يكون كل متدرب سفيرا في مكانة والبيئة المحيطة به  كمثقف صحي.
 

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بني سويف ختان الإناث التنمية المستدامة زواج القاصر محافظ بني سويف المجلس القومى للمرأة جامعة بنى سويف صحة

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