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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنلفها في علم مصر.. زوج ابنه سهير البابلي يكشف تفاصيل الجنازة

سهير البابلي
سهير البابلي

قال الدكتور رضا طعيمة زوج ابنه الفنانة الراحلة سهير البابلي، إن الراحلة  كانت تهتم بالهوية الوطنية وزرع الانتماء الوطني في المواطنين المصريين لخوفها وقلقها على مصر.

وتابع رضا طعيمة أن الفنانة الراحلة كانت علاقتها بربها قوية وصادقة لأنها لم تمثل قربها إلى الله عز وجل، وكانت تقدم الصدقات للآخرين وتدعو دائما للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الراحلة أحبت الجميع بصدق.

وأشار إلي أن آخر كلامها كان «خلوا بالكم من مصر 3 مرات» وبعدها نطقت الشهادة، مضيفا أن زوجته نيفين كريمة الفنانة كانت بارة بوالدتها وترعاها دائما.

واستطرد رضا طعيمة أن أقرب شخصية للفنانة سهير البابلي ابنتها نيفين، وأقرب كلمة إلى قلبها كانت «ولا يهمك» قاصدة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصديه للمغرضين والذين يريدون النيل من هذا الوطن.

وأردف رضا طعيمة أتمنى أن تكون لها جنازة تليق بزعيمة أمة، أحبت وانتمت لهذا الوطن، بقلبها ومشاعرها الصادقة، مشيرا إلى أنه غدا سيتم تشييع جثمان الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلي: «هنلفها في الجنازة بعلم مصر».

الهوية الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي سهير البابلى عبد الفتاح السيسي علم مصر تشييع جثمان الرئيس عبد الفتاح

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