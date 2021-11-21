خالد سليمان: أدعم خالد الدرندلي للفوز بأمانة صندوق الأهلي

أكد المحامي خالد سليمان المرشح علي معقد رئاسة النادي الأهلي، أنه لم يسعى لتشكيل قائمة مواجهة لقائمة محمود الخطيب، معلنا دعمه لخالد الدرندلي في منصب أمين الصندوق لما حققه في الدورة الماضية خاصة أن الخطيب يتباهى بميزانية النادي التي تعد إنجازا لأمين الصندوق بعكس خسارة بطولتين بمنتهى السهولة منهم البطولة المحببة للجماهير وهي الدوري.

وتابع سليمان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنا من عشاق الخطيب كلاعب كرة ولكن في الإدارة الأمر مختلف".

وأردف: "خضت تجربة انتخابات الأهلي في عام 2017 علي عضوية المجلس فوق السن".

وأضاف: "القوائم تفسد إرادة الجمعية العمومية في انتخابات الأندية.. حصلت علي 770 صوتا في انتخابات الأهلي في 2017".

