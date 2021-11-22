سعر فيراري روما موديل 2021 في الإمارات .. صور

تعتبر النسخة فيراري روما هي واحدة من ابرز الاصدارات التابعة للاسطول الايطالي العريق، وتتمتع بالعديد من القدرات الفنية، إلى جانب امتلاكها لتصميم مبهر يجمع بين الطابع الرياضي ومفاهيم القوة، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية والعناصر المختلفة لدعم قائد المركبة.

تصميم السيارة فيراري روما موديل 2021

ترتكز فيراري روما موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.656 متر، وبعرض يبلغ 1.974 متر، مع ارتفاع يقدر بـ 1.301 متر، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، وكذلك للناحية الخلفية ايضا، مع منظومة عادم خلفية من الكروم، وغطاء للمحرك عازل للصوت والحرارة، وشبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية.

محرك السيارة فيراري روما موديل 2021

دعمت السيارة فيراري روما موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 3900 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 620 حصانا، وعزم اقصى للدوران 760 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

تسارع السيارة فيراري روما موديل 2021

من خلال الامكانيات الفنية للسيارة فيراري روما موديل 2021 فيمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.4 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 320 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة فيراري روما موديل 2021 في السوق الاماراتي

وتقدم السيارة فيراري روما موديل 2021 داخل السوق الاماراتي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقية بلغت 871.500 درهم.