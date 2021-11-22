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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجمهورية الجديدة تنطلق .. الإصلاح الإداري: ما حدث في مجال التحول الرقمي بمصر طفرة كبيرة

منصة مصر الرقمية
منصة مصر الرقمية

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء لـ الإصلاح الإداري، إن ما حدث في مجال التحول الرقمي بمصر هو طفرة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا ناتج مجهود عدد كبيرات من الوزارات المختلفة خلال الـ 6 سنوات الماضية.
وأضاف هاني محمود في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الجمهورية الجديدة تنطلق نحو عالم التحول الرقمي، حيث إن مصر تبني قدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال وتضع أسس مجتمع المعرفة.
 وأشار مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري إلى جهود وزارة الاتصالات التي عملت على تحويل كافة البيانات والمعلومات الحكومية إلى "داتا ديجيتال" موجودة على الحاسب الآلي".
وتابع هاني محمود أن تم إطلاق منصة مصر الرقمية التي تعتبر نقلة كبيرة للتحول الرقمي في الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الحكومة بذلك كل هذه الجهود من أجل تسهيل الخدمات على المواطنين. 

الإصلاح الإدارى التحول الرقمي مستشار رئيس الوزراء داتا ديجيتال وزارة الإتصالات

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