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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يترقب قرار نجم الأهلي لضمه فى يناير

الاهلي
الاهلي

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ، أن مسئولي بيراميدز يترقبوا مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من البقاء أو الرحيل تمهيدًا للحصول على خدماته الفنية خلال الفترة المُقبلة.


وتابع شبانة : أن  عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، بدأ في فتح ملف التعاقد مع كهربا مع مطلع الموسم الجديد، حال رحيلة عن الأهلي، بسبب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمرفضلاً عن توتر العلاقة بينه وبين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

واكمل : استقر مدير التعاقدات بنادي بيراميدز على فتح خطوط إتصال مع أحمد يحيي، وكيل كهربا للحديث معه عن الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل إلى أي دوري خليجي، عن طريق البيع النهائي تمهيدًا للعودة للدوري المصري من جديد مع مطلع الموسم الجديد عبر بوابة بيراميدز.

ويحل  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على غزل المحلة مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ12 من دوري we المصري على ستاد غزل المحلة.

وحين يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة فالأمر لن يكون سهلًا بالنسبة لمتصدر جدول الترتيب لصعوبة المواجهة على ستاد المحلة دائما، حيث لم يتمكن من الفوز هناك في مباراة مكتملة منذ 2008، باستثناء فوز اعتباري عام 2011.

مواجهة ليست بالسهلة على الإطلاق حين تطأ أقدام نجوم الأهلي أرض ستاد غزل المحلة، فقد خسر الفريق الموسم الماضي بهدف نظيف على نفس الملعب.

بيراميدز عمرو بسيوني نادي بيراميدز كهربا بيتسو موسيماني

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