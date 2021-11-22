طلبت الدعاء لها قبل موتها.. وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن الشديد بعدما ذاع وانتشر منذ لحظات خبر وفاة محاربة السرطان سلمى الزرقا بعد معاناتها وصراعها الطويل مع المرض.

أصيبت سلمى الزرقا بمرض سرطان العظام منذ بضع سنوات، واشتهرت بأنها واحدة من محاربات هذا المرض اللعين، والذي تسبب في بتر ذراعها واستبداله بطرف صناعي، وساءت حالتها مؤخرا وذلك بعد زراعتها نخاع العظم واصابتها بلوكيميا الدم.

وكانت سلمى نموذج يحاكي الفتاة المحاربة لهذا المرض اللعين، وكانت رحلتها مع المرض ملهمة لكل مرضى السرطان، لم تفقد ايمانها وأملها بالشفاء، وكانت حريصة على مشاركة قصتها عبر السوشيال ميديا لدعم ومساندة غيرها من محاربي السرطان.

محاربة السرطان الراحلة سلمى الزرقا

وكان اخر منشور ل سلمى الزرقا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة توجهها لمتابعيها بالدعاء لها، وكتبت فيها: “ادعولي ارجوكم” .

ودعم سلمى عدد كبير من نجوم الفن خلال رحلتها مع المرض، وشجهوها على الصمود وتحدى السرطان والبقاء مصدر الهام للغير، منهم: هند عبد الحليم و عمر الشناوي والكابتن احمد عبد الحليم.

وكان اخر منشور لها عبر الانستجرام بأنها لم تتناول الطعام منذ 44 يومًا وفقدت حرفيا كل عضلات جسدها وتتنقل بواسطة كرسى متحرك، وأنها كانت تتغذى عن طريق المحاليل الطبية والعلاج الكيميائى والمضادات الحيوية.



وتداول رواد السوشيال ميديا موعد ومكان صلاة الجنازة، غداً الاثنين بمسجد المواساة، ودفن جثمانها بالمنارة، والعزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبد المنعم رياض بعد صلاة المغرب.