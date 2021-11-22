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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سرقة مليوني دولار.. عصابة الاحتيال الالكتروني بالسعودية في قبضة الشرطة.. تفاصيل

عصابة الاحتيال الالكتروني
عصابة الاحتيال الالكتروني بالسعودية في قبضة الشرطة

 

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الاثنين، أنها نجحت في القبض على عصابة تخصصت في أعمال الاحتيال الإلكتروني من خلال  إغراء الناس بتحقيق الأرباح من خلال تداول العملات.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض في بيان رسمي إن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفذت في عدد من مناطق المملكة".

وأشار البيان إلى أنه عمليات الاحتيال والنصب المالي قام بها 4 أشخاص، مواطن قبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

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وبحسب الصحيفة، تمثلت العمليات الاحتيالية في نشر روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم والتغرير بضحاياهم.

وومن خلال تلك الأساليب الغير مشروعة، تمكنت العصابة من سرقة بيانات الضحايا المصرفية والشخصية واستغلالها لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم عن طريق تواطؤ المواطن السعودي مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية قبل إيداعها في حسابات مصرفية عائدة لعناصر التشكيل العصابي.

وبحسب التحريات فإن الباكستانيين الثلاثة عمدوا إلى توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال وفتح حسابات بنكية لهم واستخراج بطاقات الصرف الآلي للحسابات وأرقام اتصال وهمية، مكنتهم من السحب والإيداع وتحويل الأموال إلى خارج المملكة لآخرين في إحدى الدول العربية.

وقد بلغ مقدار ما سرقته العصابة 7 ملايين ريال سعودي (حوالي 2 مليون دولار) فيما ضبطت الشرطة 1159 شريحة اتصال محلية، و25 جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وأجهزة حاسوب استخدمت في العمليات الاحتيالية بالإضافة إلى بعض المبالغ المالية.

وجرى إيقاف المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

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