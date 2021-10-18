جارة عملة.. تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل الاتجار بالعملة الأجنبية بالنزهة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل الاتجار بالعملة الأجنبية بالنزهة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط سيارة حال توقفها بدائرة القسم وتبين أن مستقليها 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم “طبنجة – طلقات نارية – جهاز لاسلكي - مبالغ مالية"، مقلدا 53 لفافة مسلفنة بداخلها أوراق بلاستيكية على شكل عملة أجنبية.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم باستبدال "العملة الأجنبية" بسعر أقل من سعر السوق المصرفية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لتبديل العملة المصرية لعملة أجنبية باستخدام المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.