قرار عاجل من السعودية بشأن مواطن تحرش بـ إمرأة داخل أحد المنازل

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة في السعودية، اليوم الأحد، القبض على شخص قام بالتحرش بامرأة داخل أحد المنازل.

وفي تصريح له، قال المتحدث الإعلامي باسم شـرطة منطقة المدينة المنورة، إن "الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل".

وأوضح المتحدث أن المتهم "مواطن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

ومع تكرار جرائم التحرش في السعودية، وتصوير بعضها بالفيديو وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت النيابة العامة، في أكتوبر الماضي، مفهوم التحرش وما يعاقب عليه القانون.

وقالت النيابة في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر إن "التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

وذكّرت النيابة بما جاء في نص المادة السابعة من "نظام مكافحة جريمة التحرش"، بأن "القانون يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها".

وينص قانون التحرش في السعودية إلى أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش".

وأعلنت السعودية عن "نظام مكافحة جريمة التحرش"، في مايو 2018، بمرسوم ملكي صادر عن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بهدف "مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".