لو حدث تحرش في متافيرس هل سيكون إفتراضيا أم واقعيا.. أحمد فايق يكشف عن المخاطر

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الإستثمارات وصلت إلى رقم ضخم، في “الميتافيرس”، وقدرت بـ “10 مليار دولار”، مؤكدا أن “متافيرس” يحول الشخص إلى أفاتار.

وأضاف أحمد فايق، خلال تقديمه برنامج “مصر تستطيع” عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك 150 مليون شخص حول العالم يستخدمون التطبيقات الحديثة، نصفهم من الأطفال.

وتابع أحمد فايق، أنه لو حدث في المتافيرس تحرش جنسي، هل سيكون إفتراضي أم واقعي؟، أو حدثت جرائم أخرى، من سيحاسب على تلك الجرائم.

قوانين ضد الجرائم

وأشار مقدم برنامج مصر تستطيع، إلى أنه يجب أن يكون هناك قوانين ضد الجرائم التي تحدث.