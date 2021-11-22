صحة الشيوخ تناقش "تراخيص العيادات والمنشآت الطبية"

تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد زكي جزر ، في اجتماعها اليوم الإثنين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عدد من المقترحات برغبه المقدمه من النواب.



ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة مقدمة من :

1- النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن "تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام"

2- النائب عمرو السعيد فهمى بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع بشبيش المركزى

3- النائب د. محيى حافظ بشأن "الغلق الجبرى لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة"

4 -النائب د. زين العابدين الطناوى بشأن " تراخيص العيادات والمنشآت الطبية"

5 -النائب د.هانى يوسف عبدالشهيد بشأن "القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية