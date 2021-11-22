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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاز فى مباراة ودية وحيدة.. أرقام فى مسيرة منتخب سان مارينو الأضعف فى أوروبا

منتخب سان مارينو
منتخب سان مارينو

يعتبر منتخب سان مارينو من أضعف منتخبات العالم والاكثر استقبالا للأهداف فى شباكه لدى مشاركته فى مختلف البطولات.

فشل منتخب سان مارينو في تحقيق الفوز بأي مباراة شارك خلالها فى تصفيات كأس العالم على مدار تاريخه.

وتعرض مؤخرا منتخب سان مارينو للهزيمة الثقيلة أمام نظيره منتخب انجلترا بعشرة أهداف نظيفة فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

صدى البلد يسلط الضوء على أرقام منتخب سان مارينو فى تصفيات المونديال.

منتخب سان مارينو وصل إلى مباراته رقم 66 في تاريخ تصفيات كأس العالم

لم يسجل منتخب سان مارينو اى انتصار منذ بداية مشواره في تصفيات كأس العالم سوى الفوز على نظيره منتخب ليختنشتاين 1-0 في 28 إبريل 2004 فى مباراة ودية.

منتخب سان مارينو منذ بداية مسيرة الفريق على الصعيد الأوروبي خسر في 107 مباراة من أصل 113 مباراة، وتعادل في خمس فقط

نجح منتخب سان مارينو خلال مشاركته فى تصفيات المونديال في تسجيل 11 هدفا فى شباك المنافسين.

تلقت شباك منتخب سان مارينو فى مشوار تصفيات المونديال

يذكر أن منتخب سان مارينو خسر 10 مباريات من 10 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006 من بينهم خسائر عريضة أمام بلجيكا بثمانية أهداف دون رد وأمام إسبانيا على ملعبها بستة أهداف نظيفة علماً بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الماتدور بخمسة أهداف في إسبانيا.

وفي تصفيات كأس أوروبا 2008 خسرت سان مارينو 12 مباراة من بينهم خسارة لا تُنسى على ميدانه أمام المنتخب الألماني بـ 13 هدف دون رد وسجل آنذاك مهاجم آرسنال "لوكاس بودولسكي" خمسة أهداف بمفرده، والمثير أن لقاء الإياب في ألمانيا انتهى بستة أهداف نظيفة فقط من بينهم ثنائية لماريو جوميز.

منتخب سان مارينو تصفيات كأس العالم منتخب إنجلترا كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ التصفيات الأوروبية

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