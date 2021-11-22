إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بالدوري بسبب سوء الأحوال الجوية

استقر محمود البنا الحكم الدولى على إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة أمام طلائع الجيش التى كان من المقرر إقامتها بعد قليل باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وجاء قرار محمود البنا بإلغاء مباراة سموحة أمام طلائع الجيش نظرا لسوء الأجوال الجوية وتأثر استاد الإسكندرية بها .



وعلى جانب آخر ، استقر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسحاقوا يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد سعيد، محمود سيد

خط الهجوم: محمد هلال، محمد بسيوني ، أسامة فيصل



ويفقد البنك الأهلى فادى فريد مهاجمه الأساسى فى مباراة اليوم بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم خلال مواجهة الفريق الماضية أمام سيراميكا كليوباترا .



يدخل البنك الأهلي المباراة بمدربه خالد جلال، الذي قدم انطلاقة رائعة وحصد 6 نقاط من 4 مباريات (2 فوز 2 هزيمة) باحثا عن الفوز.

ويسعى الزمالك لتأكيد صحوته في اختبار صعب أمام البنك الأهلي، بعد فوزه على الإسماعيلي في عقر داره بثنائية أحمد سيد زيزو وعمر السعيد ، واستعاد الزمالك لاعبه حازم إمام، لكن تم استبعاد الثنائي أشرف بن شرقي، وأحمد أبو الفتوح، للإصابة.