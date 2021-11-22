جنرال موتورز: تحديث برمجيات شيفروليه بولت لإطالة فترة سيرها واكتشاف تشوهات البطارية

أعلنت شركة جنرال موتورز عن طرحها تحديثًا برامجيًا لمالكي شيفروليه بولت الكهربائية إنتاج 2019 خلال الثلاثين يومًا القادمة.

ووفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، فأن السيارات المستهدفة من تحديث البرمجيات من جنرال موتورز هي نفسها التي تبين وجود عيوب صناعة بها خاصة بالبطاريات ويتم استبدالها بموجب استدعاء صدر لسيارات شيفروليه بولت.

ومن المقرر أن يحصل مالكو سيارات شيفروليه بولت 2019 والسيارات العاملة بنظام EUV أي الأشعة الفوق بنفسجية المتطرفة من إنتاج 2017 إلى 2018 و 2020 على تحديث البرنامج في وقت ما خلال الثلاثين يومًا القادمة أيضًا.

تحديث البرنامج سيمكن هذه المركبات مرة أخرى من شحنها في المنزل وستكون قادرة على بلوغ مدى سير لا يقل عن 70 ميلاً، وهي الأشياء التي سبق وحذرت منها الشركة وطالبت الماكلين أن يتجنبوا محاولات الشحن المنزلي أو السير لمسافات طويلة لما لها من أضرار على السيارة، الآن سيصبح هذا ممكنًا لأن التحديث البرامجي في السوفت وير سيحسن من أداء شحن البطارية بنسبة 80 %.

كما أكدت جنرال موتورز أن التحديث سيشغل أيضًا تشخيصات وآليات "مصممة لاكتشاف تشوهات معينة قد تشير إلى مشكلة نادرة في البطارية.

أكد بيان جنرال موتورز أن استبدال البطارية بالكامل عملية مستمرة، وأن تحديث البرنامج هو إجراء تم اتخاذه "أثناء عملنا على بناء بطاريات بديلة بدلا من التالفة".

في أواخر يوليو الماضي، أصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إن شحنات البطاريات الجديدة ما زالت "معلقة" وأكدت في سبتمبر من خلال خطاب عميل تم إرساله إلى إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة NHTSA بالولايات المتحدة الأمريكية، أن البطاريات الجديدة ما زالت غير متوفرة.

قالت جنرال موتورز إن مالكي سيارات شيفروليه بولت 2019 الذين لم يستبدلوا بطارياتهم بالكامل يجب عليهم الاتصال بأقرب وكيل رسمي معتمد لجرنال موتورز، أو يمكنهم الحصول على مزيد من المعلومات زيارة www.chevy.com/boltevrecal أو موقع استدعاء NHTSA.