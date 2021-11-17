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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نسخة حصرية مخصصة للسباقات.. شيفروليه تكشف رسمياً عن كورفيت Z06 GT3 R

كورفيت Z06 GT3 R
كورفيت Z06 GT3 R

بعد الكشف عن النسخة القياسية من شيفروليه كورفيت Z06 منذ أسبوعين و التي جاءت بتصميم مميز و مواصفات خارقة شغلت الرأي العام لفترة كبيرة ، جاء الدور الآن على النسخة الموجهه لحلبات السباق و البطولات كورفيت Z06 GT3 R .

و من المتوقع أن تكون كورفيت Z06 GT3 R خير خلف لخير سلف لسيارة كورفيت C8 R و ستشارك بدلاً منها في بطولات العالم القادمة لسباقات السرعة و التحمل ، و لذلك تم تزويد نسخة السباقات هذه بالعديد من المميزات الأضافية مقارنتاً بالنسخة العادية.

تسستمد سيارة شيفروليه كورفيت Z06 GT3 R قوتها من محرك V8 بسعة 5500 سي سي و هو نفس محرك كورفيت C8 R و كورفيت Z06  ، و ستكون قوتها الحصانية ما بين 500 و 600 حسب ما ستحدده القوانين و الأنظمة المنظمة لحلبات السباقات و البطولات التي ستشارك فيها ، و سستوفر أيضاً بناقل حركة متسلسل مكون 6 سرعات فقط و نظام دفع خلفي مقارنتاً بناقل حركة ثماني السرعات مزدوج القابض في النسخة القياسية الآخرى .

و زودت شيفروليه كورفيت Z06 GT3 R بالعديد من التعجهيزات القوية التي تعزز قوتها بشكل أقوى من النسخة العادية مثل مصد أمامي جديد و معدل و عتبات جانبية جديدة و مرايا جانبية نحيفة ذو تصميم رياضي.

و في الخلف حصلت على جناح رياضي كبير قابل للتعديل و مشتت هواء ضخم و ذلك لتعزيز أنظمة الديناميكية الهوائية و الثبات أثناء الأنطلاق بسرعات عالية على المضمار ، بالأضافة لنظام تعليق مزدوج و أقراص مكابح ذو ستة مكابس أمامية ، و أربعة خلفية تتيح أمكانية تعديلها بسرعة أثناء السباقات .

 

و لم تكشف الشركة الأمريكية بعد عن سعر سيارة شيفروليه كورفيت Z06 GT3 R المخصصة للسباقات و لكنها ستكون جاهزة في بدايات عام 2024 .

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