أمير قطر يهدي سلطان عمان "سيف المؤسس"

تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، أرفع ‏الأوسمة، وذلك خلال زيارة الأخير للعاصمة القطرية الدوحة.

وأهدى أمير قطر سلطان عمان وسام "سيف المؤسس" الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وذلك تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين، وما يكنه الأمير تميم شخصيا لسلطان عمان من مشاعر المودة والتقدير.‏

ويعتبر سيف المؤسس أرفع الأوسمة القطرية التي تهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

سمو أمير البلاد المفدى وجلالة سلطان عمان خلال تبادلهما الأوسمة. #قناhttps://t.co/qbh2LkdgZC pic.twitter.com/kSIDaOw2NO — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2021

كما أهدى سلطان عمان وسام عمان المدني من الدرجة الأولى إلى الأمير تميم بن حمد، وذلك تقديرا له وتعبيرا عن متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشعبين القطري والعماني.

ويعتبر وسام عمان المدني من الدرجة الأولى من أرفع الأوسمة العمانية ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة بسلطنة عمان وبكبار الشخصيات التي تحظى بالتقدير السامي لدى السلطان.

كما قام كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، بتوقيع 6 اتفاقات تعاون، شملت المجالات العسكرية والمالية والسياحة الموانئ البحرية.

وأوضح التلفزيون العماني أن السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد، عقدا جلسة مباحثات رسمية بالدوحة، مشيرا إلى أنه "تم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الأخوي المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، كما تم استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك".

سمو أمير البلاد المفدى وأخوه صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتي البلدين في الديوان الأميري. #قناhttps://t.co/gQTlvvB25n pic.twitter.com/JKlYUkrtp4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2021

وأقام أمير قطر لسلطان عمان مأدبة غداء ترحيبا به لزيارته للدوحة، التي تعد ثاني زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في يناير 2020، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وعند دخول طائرة سطان عمان، هيثم بن طارق، الأجواء القطرية، رافقتها 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري.