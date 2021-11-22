الدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ عام.. وتراجع سعر الذهب بسبب بايدن

ارتفع سعر الدولار اليوم ، في أمريكا بعدما قفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وسائل الإعلام، إن الارتفاع الملحوظ يعد الأعلى منذ سنة ، أي من شهر يوليو 2020.

وقالت التقارير الإعلامية الدولية ، إن سبب الارتفاع جاء بعد أنباء بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعيد ترشيح “باول” لفترة ثانية في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وذكرت وكالة "بلومبرج" إن مؤشر الدولار، بلغ مستوى 96.4130 نقطة، بزيادة نسبتها 0.40% عن سعر التسوية السابق.

كما هبطت العملة الأوروبية "اليورو" بعد الأنباء وسجلت 1.1235 أمام الدولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

ومع هذه الأنباء، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 1817.10 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.71% إلى 1822.6 دولار للأونصة.

ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلنه البيت الأبيض الاثنين.

وتتيح هذه الخطوة لباول مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا وتداعياتها.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة الاحتياطي الفيدرالي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.