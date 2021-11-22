اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة "اللاعب الذهبي" والتي تُمنح من صحيفة “ توتو سبورت” الإيطالية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

وحافظ ليفاندوفسكي على الجائزة التي تُوج بها العام الماضي، متفوقًا على الإيطالي جورجينيو متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي والذي حل ثانيًا، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي احتل المركز الثالث.

كانت الصحيفة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق عن فوز بيدري جونزاليس متوسط ميدان المنتخب الإسباني وفريق برشلونة، بجائزة “ الفتى الذهبي” كأفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2021.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” منذ قليل، عن المرشحين للتنافس على جائزة “The Best” لأفضل لاعب في العالم عن موسم 2020-2021.

وتواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي في القائمة والتي ضمت 11 لاعبا.