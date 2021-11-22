عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترويج لمعلومات كاذبة

المخابرات الروسية تتهم أمريكا بالسير على خطى هتلر

الكرملين
الكرملين

أكد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن "وزارة الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة حول تركيز القوات على الأراضي الروسية لغزو عسكري لأوكرانيا".

قال في بيان صدر عنه: "في الآونة الأخيرة، كان المسئولون في واشنطن يقومون بتخويف المجتمع الدولي بشكل نشط من خلال إعداد روسيا لعدوان ضد أوكرانيا، ووفقا للبيانات الواردة، تقدم وزارة الخارجية الأمريكية من خلال القنوات الدبلوماسية إلى حلفائها وشركائها معلومات خاطئة تماما حول تركيز القوات على أراضي بلادنا لغزو عسكري لأوكرانيا".

وأشار المكتب، إلى أن "واشنطن ترسم صورة مروعة لكيفية بدء حشود الدبابات الروسية في سحق المدن الأوكرانية، من المدهش مدى السرعة التي تتحول بها إدارة السياسة الخارجية التي كانت تحظى باحترام كبير في السابق إلى بوق للدعاية الكاذبة".

وتابع: "الاقتباس المنسوب إلى وزير الدعاية في ألمانيا النازية، جوزيف جوبلز، يقول: كلما كانت الكذبة أكثر وحشية، زاد إيمان الجمهور بها".

وأعرب الجهاز عن "قلقه إزاء تقدم القوات المسلحة الأوكرانية في عمق المنطقة الرمادية في دونباس وحشد القوات في المناطق الحدودية، والذي يتم بدعم كامل من الغرب".

بدأت وسائل الإعلام الأجنبية في كثير من الأحيان في نشر تقارير تفيد بأن موسكو تسحب قواتها إلى الحدود الروسية الأوكرانية، فيما أكد السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف أن "وزارة الدفاع تنقل قواتها وأصولها على أراضيها، ووفقا لتقديرها الخاص، فإنها لا تهدد أحدا".

كما شدد الكرملين في أكثر من مناسبة، على أن "الصراع في أوكرانيا هو نزاع سياسي داخلي وروسيا لا تتدخل فيه".

وسبق وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مهتم بإثارة حوادث أمنية في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا، آملا في أن يقف الغرب إلى جانبه.

قال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "نرى بوضوح سعي النظام في كييف إلى صرف الانتباه عن توجهه لنسف اتفاقية مينسك (بشأن تسوية النزاع المسلح في دونباس)، وذلك عبر اللجوء إلى فزاعات شتى، مثل المزاعم عن التهديد الروسي.

وأضاف: فهم (زعماء أوكرانيا) يتوجهون إلى برلين وباريس بطلب حمايتهم، ويتوجهون إلى الناتو كي يرسل قوات للدفاع عن "أوكرانيا الديمقراطية الحرة"، ويتفقون مع البريطانيين حول إقامة قواعد بحرية ما، وما إلى ذلك..".

 

واشنطن الخارجية الأمريكية أوكرانيا المخابرات وزارة الخارجية موسكو المجتمع الدولي المخابرات الخارجية الروسية وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف جوبلز الحدود الروسية

موضوعات متعلقة

كيف رأى بلينكن تفوق الصين على أمريكا في أفريقيا؟

بسبب تصريحات أردوغان.. انهيار تاريخي لـ الليرة التركية

ملكا الأردن والبحرين يبحثان تطورات الملف السوري والقضية الفلسطينية

وزير خارجية لبنان: مستعد لزيارة السعودية من أجل حل أزمة قرداحي

طريق مسدود.. بوتين: أوكرانيا تتعمد تفاقم الوضع في دونباس وتستخدم أسلحة محظورة

ارتفاع أسعار النفط في أمريكا 1.4%

ليلى بن خليفة.. من هي أول سيدة تترشح لرئاسة ليبيا؟

وزراء الحرية والتغيير في السودان يقدمون استقالاتهم لرئيس الحكومة

ترشيحاتنا

الناتو يتجاوز خط بوتين الأحمر..هل يتسبب الحلف في إشعال روسيا نيران الحرب؟

ليفربول يهنئ محمد صلاح لترشحه لجائزة ذا بيست

فينجادا يتابع لقاء الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري

شيكابالا يساند الزمالك أمام البنك الأهلي بالدوري المصري

قوات تيجراي تهدد باستهداف مطار أديس أبابا

نصيب الأسد.. تعرف على جوائز مصر في المهرجان الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رسميا .. عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك اعتبار من اليوم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

استجابة لـ “صالة التحرير”.. الرئيس السيسي يقرر علاج مريضة بورم من كفر الشيخ

وقف صرف الوجبات المدرسية مؤقتا.. محافظ أسيوط يطمئن على التلاميذ المصابين

بعد اضطراب الطقس.. غرق سموحة بمياه الأمطار |شاهد

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

فليذهب السرطان إلى الجحيم.. سلمى وأسماء مقاتلتان خاضتا حربا ملهمة ضد المرض اللعين

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 6"

فيديو

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ