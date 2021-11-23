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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. مثيرة للجدل.. قمر اللبنانية ترزق بطفلة ثانية مجهولة الأب

فنانة تثير الجدل
فنانة تثير الجدل

رزقت الفنانة اللبنانية قمر بطفلتها الثانية، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لطفلتها.

وكشفت قمر عن الاسم الذي اختارته لطفلتها، حيث أطلقت عليها اسم "لونا"، وأوضحت في منشورها أنها ولدت يوم 18 نوفمبر.

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بالحب ينمو طفلي.. اللبنانية قمر تستعرض حملها .. صور


انتقادات لـ قمر بسبب حملها بدون زواج

وشاركت الفنانة اللبنانية قمر، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وهي تستعرض حملها.

وظهرت قمر بإطلالة جذابة وأنثوية باللون الرمادي، حيث ارتدت فستانا مجسما يبرز أنوثتها وقوامها، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على إبراز جمالها بوضع أحمر شفاه، كما أنها تركت خصلات شعرها الأسود القصير منسدلًا على كتفيها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.

وتعرضت الفنانة اللبنانية قمر لهجوم كبير مؤخرا؛ بسبب إعلان حملها دون زواج، من خلال منشور عبر خاصية «ستوري» بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت الفنانة قمر: «السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بتحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه».

وأضافت قمر: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر»، متابعة: «مين إنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل ماذر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسئوليته».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي"، فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، وبطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ولمعرفة المزيد حول أخبار قمر اللبنانية.. تابع الفيديو جراف التالي:

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