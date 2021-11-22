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متحدث "الكهرباء" يكشف أهمية الإحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية

صدى البلد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الإحتفال بالعيد السنوي للطاقة النووية يؤكد مدي حرص الدولة علي كافة النواحي الإقتصادية والسياسية.

وتابع حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" احتفال اليوم بالعيد الأول للطاقة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالحلم النووي وتنوع مصادر الطاقة".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء:" مصر دائما وأبدا محط أنظار جميع الدول علي مستوي العالم وينظرون لنا في كل الخطوات".

واكمل:" العيد الاول للطاقة النووية حضره العديد من رجال الصناعة، وهذا الإحتفال يبرز دور الدولة المصرية في الإهتمام بكافة القطاعات".
 

برنامج المواجهة وزارة الكهرباء القيادة السياسية الدولة المصرية أيمن حمزة إهتمام القيادة السياسية

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