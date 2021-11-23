عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

طقس اليوم
طقس اليوم

 

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من طقس اليوم الثلاثاء، استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه اعتبارا من طقس اليوم، وحتى نهاية الأسبوع الجاري سوف تنعدم فرص الأمطار على كافة المحافظات ويعود الطقس معتدل، يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بالرغم من استقرار الأحوال الجوية اعتبارا من طقس اليوم، تبقى هناك تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق صباحا، والتي تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى الارتفاع التدريجي الذي سوف تشهده درجات الحرارة، اعتبارا من طقس اليوم، بمعدل نحو 4 درجات حتى نهاية الأسبوع.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 23 لـ 26 للعظمى 
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 22 لـ 26 للعظمى 
جنوب سيناء تتراوح ما بين 26 لـ 28 للعظمى 
شمال الصعيد يتراوح ما بين 24 لـ 27 للعظمى 
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 27 لـ 32 للعظمى

 

طقس اليوم درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تصنف قادة في تنظيم داعش أفغانستان على قوائم الإرهاب

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

تامر حسني يتخفى بهيئة مصور صحفي لمفاجأة البلوجر آية مكرم في زفافها.. شاهد

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ضرب طفل في الشارع بالبحيرة

سر لقاء الدوقة كاميلا بخيول شعبية في السيدة زينب.. مصورها الخاص يكشف التفاصيل

التحالف العربي يعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد ميليشيا الحوثي بصنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

ماذا يحدث في قبر من مات بمرض السرطان؟ بشرى نبوية لا يعرفها الكثير

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

سعرها 60 مليون جنيه.. عمرو أديب يظهر بسيارة فيراري من عام ميلاده..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصويره فيديو لايف.. قطار يدهس شابًا بسبب جنون التريند | شاهد

الصدمة والفجأة والسرطان.. كواليس رحيل 3 مذيعات في أسبوع

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

1214 يوم بعيدا عن الملاعب لم تحرم رونالدو البرازيلي من لقب الظاهرة

فيديو

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ