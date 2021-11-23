تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من طقس اليوم الثلاثاء، استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه اعتبارا من طقس اليوم، وحتى نهاية الأسبوع الجاري سوف تنعدم فرص الأمطار على كافة المحافظات ويعود الطقس معتدل، يصاحبه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بالرغم من استقرار الأحوال الجوية اعتبارا من طقس اليوم، تبقى هناك تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق صباحا، والتي تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى الارتفاع التدريجي الذي سوف تشهده درجات الحرارة، اعتبارا من طقس اليوم، بمعدل نحو 4 درجات حتى نهاية الأسبوع.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 23 لـ 26 للعظمى

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 22 لـ 26 للعظمى

جنوب سيناء تتراوح ما بين 26 لـ 28 للعظمى

شمال الصعيد يتراوح ما بين 24 لـ 27 للعظمى

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 27 لـ 32 للعظمى