الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ضرب طفل في الشارع بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى بالضرب على أحد الأطفال.

بالفحص تبين أن الطفل المعتدى عليه ١٤ سنة مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبإستدعائه ووالدته وسؤالهما قررا قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، بالإعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته، على إثر سابقة حدوث مُشادة كلامية بين الطفل المشار إليه ونجل المذكور وقيام كلاً منهما بالتعدى على الآخر بالضرب ، بتوقيع الكشف الطبى على الطفل المعتدى عليه تبين إصابته بكدمات متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.