هل السوس في البيت حسد ؟سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهذا السؤال يشغل بال الكثير لذلك نلقي الضوء عليه فى السطور التالية .

هل السوس في البيت حسد ؟



وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: “النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا التعوذ بالمعوذتين وكثرة ذكر الله وقراءة الفاتحة واية الكرسي كل يوم صباحاً ومساءً”.

وأوضح أنه يجب على المسلم أن يحصن نفسه دوماً والاهتمام بذكر الله أمر عظيم، فعلى الإنسان إذا شك أنه محسود فى أمر ما فى حياته أن يرقي نفسه بالمعوذتين والفاتحة وآية الكرسي، فإن استمر وجود النمل والحشرات فى منزله فقد يرجع هذا الأمر إلى نظافة البيت.

هل انتشار النمل في المنزل له علاقة بالحسد؟

هل انتشار النمل في المنزل له علاقة بالحسد؟سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.



وأجاب السنباطي قائلًا: “إن هذه ربما اجتهادات من بعض الناس، فهذه المسألة ليس فيها نصوص شرعية، ونحن نتقيد فى الأحكام بالنصوص الشرعية، فهذا لم يرد فيه أى نص إنما هى اجتهادات، فمن يصدقون هذا عليهم أن يحترموا دينهم وينظرونا عمن يأخذون دينهم”.



وأشار إلى أنه إذا أحس الإنسان بالحسد فعليه أن يقرأ سورة الفاتحة التى قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي وما أدراك أنها رقية ويرقى نفسه بسورتى الناس والفلق هذا إذا شك فى أنه محسود أو حتى يرقي نفسه وبيته أما كثرة النمل ليس له دليل على وجود الحسد.



وتابع قائلًا: “كذلك لا يجوز حرق النمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحابي يحرق النمل فقال من فعل هذا فقال الصحابي انا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار”.



هل وجود النمل في البيت له علاقة بالحسد؟

هل وجود النمل في البيت له علاقة بالحسد؟

وأجاب أيضًا الشيخ محمود السيد صابر عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: "هل وجود النمل في البيت بشكل كبير دليل على شيء؟".



فأجاب صابر قائلًا: "وجود النمل في البيت ليس دليلا على شيء، فإذا كان ظن السائلة أن وجود النمل فى البيت دليل على سحر أو جسد أو ما شابه ذلك؛ فعليك أختي الكريمة بالمحافظة على الصلاة على وقتها، وكذلك قراءة سورة البقرة فى البيت وهي التي قال عنها النبي الكريم: "اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة".. رواه مسلم.



وأكد أن وجود النمل فى البيت من الأمور الطبيعية التى تتعرض لها جميع البيوت فى مثل هذا التوقيت من العام، ويمكن التغلب عليه برش المكان بمبيد حشرى وتنظيف المكان.



حشرة السوس والسحر

قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن وجود النمل في المنزل لا علاقة له بالسحر أو الحسد.



وأكدت «الحنفي» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن النمل عالم خلقه الله -عز وجل-، وورد ذكره في قوله تعالى: «حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» (سورة النمل الآية: 18)، موضحة أن من حكمة الله -عز وجل- أن جعل توازنًا بين مخلوقاته هو سبب وجود هذه المخلوقات.



ونصحت أستاذ الفقه، من غلب على ظنه أن وجود النمل سببه الحسد أو السحر فعليه التحصن بالأذكار وقراءة القرآن داخل المنزل، خاصة سورة البقرة.



أضرار السوس في المنزل

أضرار السوس في المنزل

تعتبر حشرة السوس خطيرة للغاية، يمكنهم قتل نباتات حديقتك وجعلها عديمة الفائدة تمامًان اضرار حشرة السوس فى المنزل ،ضارة على النفس كما أن براز السوس وجلده يؤدي إلى تلويث الطعام الذي يصيبه بسرعة ، مما يتسبب في أضرار جسيمة تتجاوز مجرد ما يختارون تناوله،كما يمكن ان يفسد كمية كبيرة من الطعام بأكمله .



أسباب ظهور السوس في المنزل

يمكن للسوس أن يغزو المنازل بأعداد كبيرة.

في بعض الأحيان ، يغزو سوس تغذية النباتات المنازل بحثًا عن مأوى من الطقس. من حين لآخر يجلب الناس عن طريق الخطأ سوس تغذية البذور إلى المطبخ.

في الهواء الطلق ، يأكل السوس أوراق الأشجار والشجيرات والنباتات ومع ذلك ، في خريف العام ، تبدأ هذه السوس المغذية للنباتات في البحث عن مكان لقضاء الشتاء.

تنجذب بعض الأنواع ، مثل سوسة البلوط الآسيوية إلى الأضواء. يتجمعون حول أبواب ونوافذ المنازل. يلاحظ أصحاب المنازل أحيانًا مئات السوس المتجمعة خارج المنزل. عندما يجد السوس شقوقًا أو فتحات حول النوافذ ، فإنه يتحرك داخل المنزل. سوف يدخلون أيضًا من خلال الشاشات المكسورة في فتحات العلية أو فتحات الزحف. يمكنهم أيضًا الزحف تحت الأبواب التي ألحقت الضرر بالطقس.

ومع ذلك ، تجد بعض السوس طريقها إلى مساحة المعيشة في المنزل. قد تأتي من خلال شق في الحائط أو في مساحة بجوار الأنبوب. قد يزحفون من مساحة الزحف من خلال فجوة أسفل اللوح الأساسي. حتى أنهم قد يستخدمون فتحة لمصباح إضاءة للزحف من العلية.

في الشتاء ، تكون مساحة المعيشة في المنزل أكثر دفئًا من العلية أو مساحة الزحف. هذا يمكن أن يربك السوس. عندما يصلون إلى بيئة المنزل الدافئة ، تبدأ السوس في التصرف كما لو كان فصل الربيع. يحاولون إيجاد طريقة للخروج في الهواء الطلق.

يمكن أن ينتشر السوس الذي يأتي إلى الداخل بحثًا عن مأوى في كل غرفة في المنزل. غالبًا ما يتجمعون في غرف بها نوافذ. يجتمعون عند النوافذ في محاولة للخروج. يجد أصحاب المنازل هذه السوس تزحف على الجدران وعلى عتبات النوافذ وعلى الأسقف. أفاد أصحاب المنازل أنهم رأوا مئات من السوس يزحف على جدرانهم ثم يسقط على الأرض مرة أخرى.

تتغذى بعض أنواع السوس ، مثل سوسة الأرز ، على المنتجات الغذائية المخزنة. قد يجد أصحاب المنازل هذه السوس في عبوات من الفاصوليا أو الفشار أو الحبوب أو المكسرات. سوف تهاجم هذه السوس الفاكهة أيضًا ، بما في ذلك التفاح والكمثرى والعنب. يمكن لأصحاب المنازل إحضارهم إلى المنزل داخل عبوات الطعام.

تتغذى سوس الأرز وسوس الفاصوليا وغيرها من سوس الطعام المخزن داخل عبوات الطعام. يمكن أن تظل مخفية في المخزن لفترة طويلة. قد يلاحظ أصحاب المنازل السوس البالغ الذي يتجول على الرفوف أو أرضية المخزن.



الماء والخل للقضاء على السوس

يمكنك سكب مخلوط من الخل الأبيض والماء على الحشرات مباشرة خاصة إن كانت فرش سيارتك من القماش، وإذا كنتِ تهتمي بالرائحة أضيفي 10 قطرات من أي زيت عطري.

السوسة هي جزء من عائلة الخنفساء وهي عبارة عن حشرات صغيرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة حتى يكتمل نموها. هناك أنواع مختلفة من السوس ، ويتغذى النوع الذي يغزو مخزنك على السلع الجافة مثل الحبوب والأرز والفاصوليا والحبوب والبذور والمكسرات وغير ذلك.

وفقًا لوانغ ، يمكنهم الطيران إلى منزلك أو القدوم من خلال الطعام الملوث. يمكن للسوس أيضًا وضع بيضه داخل السلع الجافة مثل الحبوب والأرز والفاصوليا وما إلى ذلك ، مما يعني أنه من الممكن شراء الطعام من المتجر الذي يحتوي بالفعل على سوس في الكيس.

بينما يجب عليك فحص كل كيس طعام قبل شرائه بحثًا عن عبوات مفتوحة أو ممزقة ، يكاد يكون من المستحيل تحديد البيض أو البق حتى يكتمل نموها وتصبح مشكلة.

ستعرف أن لديك سوسًا إذا لاحظت وجود حشرات بنية صغيرة في البضائع الجافة أو حول أوعية الطعام. يسهل اكتشاف السوس بشكل خاص في الأطعمة ذات الألوان الفاتحة مثل الأرز والحبوب ذات الألوان الفاتحة. يقول وانج إن العلامات الأخرى التي قد تكون مصابًا بالسوس هي "العبوات التالفة أو الغبار الناعم داخل أو خارج حاويات الطعام".

كيف تتخلص من السوس

كيف تتخلص من السوس



لا داعي للذعر إذا لاحظت وجود سوس داخل حجرة المؤن الخاصة بك لأنها غير ضارة بشكل عام ، لكنك سترغب في التخلص منها بسرعة. يقول وانغ إنه في حين أن السوس عادة ما يتلف الطعام ، فقد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي عند تعرضهم لعدد كبير من الخنافس.

من الأفضل محاولة منع السوس في المقام الأول ، ولكن حتى مع الاحتياطات ، قد لا يكون من الممكن منعه تمامًا. في حين أن التخلص من السوس ليس بالأمر الصعب ، إلا أنه قد يستغرق وقتًا طويلاً ومملًا. إليك ما عليك القيام به:

ينصح وانغ "تخلص من أي طعام موبوء". إذا كنت تشك في أي عبوات مفتوحة أو غير مفتوحة قد تحتوي على سوس أو بها ، فمن الأفضل التخلص منها. تأكد من فحص الحاويات القريبة أيضًا حتى إذا لم يتم فتحها. يمكن للسوس أن يمضغ من خلال الورق المقوى والبلاستيك ، مما يعني أنه يمكنه أيضًا الوصول إلى عبوات غير مفتوحة من الطعام.

تخلص من عبوات الطعام الزائدة مثل علب الكرتون إذا كان الطعام في كيس محكم الإغلاق غير ملوث. يمكن أن يختبئ السوس في العبوات ويعاود الظهور لاحقًا.

"إذا كنت تحاول إنقاذ الطعام ، ضع الأشياء في الثلاجة لبضعة أيام أو انشر الطعام تحت شمس الصيف الحارة ، إذا كان ذلك مناسبًا ، ثم قم بتخزينها في وعاء محكم الغلق ،" يوصي وانغ. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يمكن إنقاذها ، فمن الأفضل التخلص من العنصر.

بعد التخلص من الأطعمة المصابة ، سترغب في تنظيف مخزنك بعمق. أخرج كل شيء من المخزن وقم بتفريغ الأرفف تمامًا ، بما في ذلك الشقوق والشقوق التي قد يختبئ فيها السوس. سترغب في التخلص من كيس المكنسة الكهربائية أو تفريغ محتويات المكنسة بالخارج وتنظيفها وتطهيرها قبل إعادتها إلى الداخل.

امسح الأرفف بالماء الساخن والصابون أو بخاخ التعقيم ثم امسحها بالخل الأبيض المعروف بقتل السوس.

نظف أي أشياء غير متأثرة مثل العلب أو الحاويات قبل إعادتها إلى المخزن.

كيفية منع دخول السوس للداخل

افحص البضائع الجافة قبل الشراء للتأكد من عدم وجود عبوات مفتوحة أو ممزقة.

قم بتجميد الحبوب أو البضائع الجافة لمدة أربعة أيام على الأقل لقتل أي يرقات أو بيض.

قم بتخزين الطعام في حاويات محكمة الإغلاق. " هذه الحاويات يمكن أن يكون الزجاج أو المعدن مع الأغطية الضيقة التي هي علة دليل"، ويقول وانغ.

اشترِ البضائع الجافة بكميات أقل إن أمكن ، لمنع تخزينها لفترة طويلة جدًا. يقترح وانغ أيضًا التخلص من الطعام القديم.

نظف المخزن بانتظام ونظف الانسكابات على الفور وافحص المخزن والبضائع الجافة بحثًا عن أي علامات على السوس.

مصدر المعلومات موقع goodhousekeeping

موقع newlifeonahomestead