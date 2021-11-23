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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. اعرف مكان المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة والمرور وموعد افتتاحهما

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

علم مندوب موقع "صدي البلد" أن مقر مديرية أمن القاهرة بشارع بورسعيد ، ومقر الإدارة العامة لمرور القاهرة بالدراسة، سيتم نقلهما إلى مقرهما الجديد بطريق القاهرة – السويس، خلال الأسبوع المقبل .

ومن المقرر أن يقوم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحضور افتتاح المقرات الجديدة بالكيلو 45 طريق القاهرة – السويس بجوار معسكر مبارك لقوات الأمن الأيام القادمة ، بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة .

يذكر ، أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن افتتاح أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل في سيتي ستارز.

وفى يوليو 2020 ، افتتح وزارة الداخلية مقرا جديدا الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى أواخر شهر أكتوبر الماضي من عامنا الحالي تم افتتاح اكبر مجمعات السجون على مستوى العالم .

 يأتى هذا فى ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وتقديم كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، وضمان تطبيق الإستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال ، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية.

وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.   

تعرف على ميعاد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مرور القاهرة افتتاح تعرف على المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة والمرور

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