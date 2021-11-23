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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.. جامعة حلوان تحرر 5454 مواطنا من الأمية

صدى البلد

نجح طلاب جامعة حلوان في تحرير ٥٤٥٤ مواطنا من الأمية  من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها  بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بأربع دورات متتالية بدءاً من دورة أكتوبر ٢٠٢٠ حتى دورة يوليو ٢٠٢١ ، طبقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن  قضية محو الأمية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في هذا المجال.

أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد أن جامعة حلوان تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ وبما يساعد  على توفير حياة كريمة للمواطنين. 

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جامعة حلوان تعليم الكبار الهيئة العامة لتعليم الكبار محو الأمية اخبار التعليم

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