اقبال كثيف علي القافلة التنموية لجامعة عين شمس في يومها الأول بمحافظة قنا

شهدت القافلة إقبالا كبيرا في يومها الاول بمركز نقادة قرية كوم الضبع، وتوابعها من قري الخطارة، كوم بلال، طوخ، الزوايدة.



وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، اللواء طيار أ.ح. أشرف غريب الداودى محافظ قنا، التي ينطمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة أ. د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، اشراف عام ا. د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، اشواف ا. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واشادت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن محافظة قنا خلال تفقدها لاعمال ااقافلة بالجهود التي تبذلها جامعة عين شمس في الخدمة المجتمعية عن طريق القوافل التنموية الشاملة التي تقدم خدمة متميزة لاهالي الصعيد ، حيث تعد هذه ثاني قافلة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا.

كما تشمل القافلة تخصصات الزمد، القلب، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الاطفال، العظام،امراض النساء،، باطنة والامراض الجلدية الي جانب ندوات توعوية، ومحو الامية.

وقد شهد اليوم عددا من الندوات التوعوية القاها الدكتور طارق عبد الفتاح عن صحة المرأة والطفل ، مخاطر المخدرات والإدمان وطرق الوقاية والعلاج