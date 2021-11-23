مصرع شاب انهار عليه حفر مواسير ري من أرضه الزراعية في بني سويف

لقي شاب مصرعه بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إثر إنهيار حفر عليه أثناء قيامه بتوصيل مواسير ري من أرضه الزراعية لإحدى الترع الجاري تبطينها بقرية "أم الجنازير" بمركز ببا، جنوب بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي، بوصول "احمد س.ع" 36 سنة، جثة هامدة، تم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وذلك إثر إنهيار حفر عليه أثناء قيامه بتوصيل مواسير ري من أرضه الزراعية لإحدى الترع الجاري تبطينها بقرية "أم الجنازير" بدائرة المركز.

وعاينت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة موقع الحادث، حيث تبين أن المتوفي كان يعمل مع آخرين الحفر لتركيب مواسير تصل بين أرضه الزراعية والترعة المارة أمام الأرض، الجاري تبطينها، وذلك لتسهيل عملية الري بعد الانتهاء من أعمال التبطين.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، استدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح دفن جثة المتوفي.