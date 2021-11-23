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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الدولي: 20 مليار لحماية فقراء أفريقيا والتعافي من الأزمة الاقتصادية

ممثلة البنك الدولي
ممثلة البنك الدولي

قالت ممثلة البنك الدولي، لقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية “الكوميسا”: “ نرحب بمصر كرئيس جديد لقمة الكوميسا، وملتزمون للعمل سويا لبناء النمو فى المنطقة”.

وأضافت ممثلة البنك الدولي، خلال كلمتها بقمة الكوميسا اليوم، أن الصمود أحد الأسس لتحقيق الرفاهية، موضحة: “لدينا إستراتيجية دولية للتركيز على الربط الإقليمي والوصول للطاقة والرقمنة والأنشطة الإقتصادية والطرق فى إفريقيا”.

وتابعت: “ نؤكد إلتزامنا الكامل للعمل مع جميع أصحاب المصلحة والحكومات والمؤسسات فى المنطقة، ونقوم بالتنسيق مع شركائنا فى التنمية لتحقيق النتائج المرجوة من أجل مصلحة شعوب الكوميسا”، لافتة إلى أن صدمة كورونا كان لها أثار على إفريقيا، وجاءات بركود كبير وقامت بزيادة الديون العامة وأثرت على الشباب والمرأة وغيرها"، حيث قدم البنك الدولي حوالي 20 مليار لإفريقيا لحماية الفقراء والتعافي من الأزمة.

وأشارت إلى أن وجود التحول الرقمي الشامل فى المنطقة مهم جدا، وأثنت على شعار بناء الصمود نحو التكامل الإقتضادي الرقمي.

 

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