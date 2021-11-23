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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أمراض النساء يوضح الوسائل المساعدة لعلاج تأخر الإنجاب.. فيديو

تأخر الانجاب
تأخر الانجاب

قال الدكتور محمود سليمان، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن تأخر الانجاب يعني مرور سنة كاملة بدون حمل، وليس شهور فقط، وفقاً للإحصائية بأن حوالي 85% من النساء تحمل بمجرد مرور عام بعد الزواج دون المتابعة مع الطبيب.

وأضاف محمود سليمان خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن الـ 15% الباقيين، ينجب منهم 5% بعد مرور عامين، مشيراً إلى التأخر في الزواج من أسباب تأخر الإنجاب.

ونوه استشاري أمراض النساء والتوليد قائلاً: "في أزواج وزوجات كثيرة لا يحتاجون إلى الحقن المجهري، ولكن يحتاجون فقط إلى تنشيط البويضات والسائل المنوي كوسائل مساعدة لعلاج تأخر الإنجاب".

وتابع محمود سليمان أن يجب على الزوجة متابعة عملية التبويض من قبل الطبيب، لتحديد الأوقات المناسبة لإقامة العلاقة بينها وبين زوجها، مما تؤدي إلى حدوث انجاب، منوهاً أن هذه وسيلة من الوسائل المساعدة لعلاج تأخر الإنجاب أيضاً.

وواصل استشاري أمراض النساء والتوليد أن التلقيح الصناعي يعتبر ضمن الوسائل المساعدة لعلاج تأخر الإنجاب أيضاً، من خلال وضع الحيوانات المنوية للزوج داخل رحم الزوجة بشكل مباشر من خلال الحقن.

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