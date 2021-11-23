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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض 27 نوفمبر.. طرح الإعلان الرسمى للجزء الرابع من نصيبي وقسمتك

صدى البلد

طرح المنتج " احمد عبدالعاطي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهير "الفيس بوك " لشركة " ارت ميكرز " البرومو الرسمي الأول لمسلسل " نصيبي وقسمتك " الجزء الرابع .

‎ من المقرر أن تعرض أولى حكايات العمل والتي تحمل اسم "النظارة البيضا"، يوم السبت المقبل 27 نوفمبر. وهي من بطوله أمير المصري ، أحمد صيام، كارولين عزمي، مصطفى أبوسريع، أحمد حلاوة، وسما إبراهيم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي.

‎و اشار "عبدالعاطي " ان بداية انطلاق اجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدراميه المنفصله المتصله.

و بناء  على هذا  المشوار الذي  قمنا فيه بتقديم  34 قصة   عبر ثلاثة مواسم    فاننا   بصدد   الاستعداد لموسم رابع    نقدم  فيه  9  قصص  جديدة  في 45  حلقة  بحيث يتم عرض كل حكاية  عبر  خمس حلقات    ومن خلال  نصيبي وقسمتك  4    سنتناول  عدد  من القضايا التي   تشغل  بال  و وجدان الرجل  و الشاب  المصري  و ربما العربي   ايضا  ..  بالتأكيد دون تجاهل  دور المرأة و تأثرها  بمثل تلك المشكلات. 

 

مسلسل نصيبي وقسمتك

وتعتبر نوعية قصص الدراما المصريه  المنفصلة المتصله من أكثر النوعيات التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان بداية انطلاقها هو مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الاول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الاول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث، واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعه من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشه الدراما العديد من الاعمال الدراميه المنفصله المتصله.

و تتمتع  هذه النوعيه من المسلسلات بميزة أخرى، وهي إتاحة مشاركة عدد كبير من الفنانين والمخرجين في عمل واحد، حيث شارك في الجزءالاول من مسلسل نصيبي وقسمتك عددا كبير من النجوم هاني سلامة، مي سليم، ايهاب فهمي، نيكول سابا.

وكذلك ضم الجزء الثاني عددًا كبيرًا من النجوم و أبرزهم بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وإيهاب فهمي.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كلاً من هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، ايمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة ارت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.

نصيبي نصيبي وقسمتك الجزء الرابع مسلسل مسلسل نصيبي وقسمتك

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