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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوا.. تفاصيل عودة أسامة أنور عكاشة للدراما الرمضانية 2022

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

علم “صدى البلد” من مصادر خاصة أن الموسم الرمضاني القادم سيحمل مفاجأة سارة لعشاق الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاشة، حيث تعيد شركة أروما ستوديوز الكاتب الكبير للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل "راجعين يا هوا".

المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة انور عكاشة.

 

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوا

المسلسل سيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم و"الحرامي" و"نصيبي وقسمتك" ومسلسل موسى.

والكاتب محمد سليمان عبد المالك الذي قدم العديد من التجارب الناجحة منها "تامر وشوقية" و"باب الخلق" و"اسم مؤقت" و"فرق توقيت" و"ممالك النار" و"قصر النيل".

أروما ستوديوز - تامر مرتضى - قدمت العديد من الأعمال الناجحة في الموسم الرمضاني وخارجه منها "إلا أنا" وهو العمل الذي فتح الباب للعديد من التجارب التي تضمنت حكايات متعددة وناقشت قضايا المرأة.

و"إختيار إجباري" الذي يعد أول عمل تناول السوشيال ميديا وتأثيرها على حياتنا و"الخروج" و"الصياد" و"لعبة ابليس" و"الخروج" و"امر واقع". 

عكاشة أسامة أنور عكاشة راجعين يا هوا مسلسل مسلسل راجعين يا هوا

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