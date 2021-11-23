الغرفة التجارية بالجيزة: التاجر حنين على المواطن

قال محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك توازن في مكسب التاجر في السلعة التي يقوم ببيعها، مضيفا أن "التجار حنين على المواطن بشكل كبير".



وتابع محمد إمبابي في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "التجار ناس وطنيين ويحبون مصر، ومن الممكن أن يكون التاجر تاجر في سلعة واحدة ولكنه مستهلك في باقي السلع".

وأضاف محمد إمبابي: "لا حقيقة لتواجد جشع التجار ولا علاقة للتاجر بارتفاع الأسعار.. التجار يعملون من أجل صالح الوطن ومصلحة المصريين".

وأردف محمد إمبابي: "يكون هناك تفاوت في أسعار بعض السلع والمنتجات بسبب اختلاف الجودة بين المنتجات والخامات المستخدمة في كل سلعة".