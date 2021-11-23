أشرف زكي ومجدي الجلاد وأبو رية ينعون سهير البابلي بكلمات مؤثرة .. فيديو

حرص الفنان أشرف ذكي، والفنان كمال أبو رية، والإعلامي مجدي الجلاد على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة سهير البابلي، من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

ونعى الفنان أشرف ذكى الراحلة سهير البابلي متأثرا، وقال: “تعبت كتير الفترة الأخيرة وربنا رحمها، كانت سيدة فاضلة وأعتدنا دوما على ندائها بالحاجة سهير، ربنا يصبرنا على فراقها، عزائنا الوحيد أن أعمالها الراقية ستظل باقية ومحفورة في أذهاننا”.

وقال الإعلامي مجدي الجلاد، ناعيا سهير البابلي: “فقدنا واحدة من أعمدة المسرح العربي، كانت فنانة ذات رسالة، افتقدت جارة عزيزة وفنانة لن تتكرر، وصديقة عزيزة جدا”.

وعبر الفنان كمال أبو رية عن بالغ الحزن، ونعى سهير البابلي، وقال: “فنانة تاريخها كبير ومتميزة في كل حاجه، المسرح والسينما والدراما، كان ليا الشرف اني اشتغلت معاها”.

وتلقت أسرة الفنانة الراحلة سهير البابلي العزاء اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة المغرب.

وكانت قد توفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي الحضور داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.