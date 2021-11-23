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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة الزمالك تتأهل لربع نهائي كأس مصر بالفوز على مصر للتأمين 78-66

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، للدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر موسم 2022/2021.

جاء تأهل رجال سلة الزمالك لدور الثمانية، عقب الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 78 -66، في دور الـ 16.

وشهدت المباراة تفوقًا كاملًا لفريق رجال سلة الأهلي، الذي أنهى الفترة الأولى بنتيجة 22-18، وفي الفترة الثانية واصل الفريق سيطرته ليتقدم بنتيجة 32-30، ليستمر تفوقه في الفترة الثالثة بنتيجة 52-45، ثم يحسم المباراة بنتيجة 78 -66 .

وشهدت المباراة تألق كل من، المحترف الأجنبي سوسا والذي سجل ٣٢ نقطة منهم ٦ ثلاثيات، وأحمد ياسر بتسجيل ١٤ تقطة منهم ٤ ثلاثيات، وعلي حجازي ١٣ نقطة – كيجو ٦ – عمر عشام ٥ – أدهم عصام ٣ – سليم العيسوي ٣.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك اليوناني فانجيليس أنجيلو، مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا وسمير جودة مدربًا مساعدًا وإسلام جمعة طبيبًا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مدير إداري الفريق، ورامي العايدي إداريًا.

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