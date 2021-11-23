عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاريخ جديد .. رونالدو يحقق رقماً قياسياً بدوري أبطال أوروبا

رونالدو
رونالدو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الأول لفريقه في شباك فياريال الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً على نظيره فياريال، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستغل رونالدو خطأ مدافع فياريال، بعدما وصلت له كرة بعد ضغط البرازيلي فريد عليه، ليسجل النجم البرتغالي هدفاً من تسديدة من أعلى حارس فياريال.

وأصبح كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يسجل في أول خمس مباريات لنادي إنجليزي في موسم واحد في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا باستثناء التصفيات.

وسجل كريستيانو رونالدو أخر 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا لمانشستر يونايتد، ليصبح أول لاعب يسجل 4 أهداف متتالية للفريق في البطولة منذ وين روني في 2010.

ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف رقم 140 في مباراته رقم 181 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد فياريال دوري ابطال أوروبا وين روني

ترشيحاتنا

إشادة برلمانية بترأس مصر للكوميسا.. نواب: ترجمة لدورها في القارة السمراء.. ويؤكدون: تسهم في تسريع وتيرة التعاون بين الدول الأعضاء

بعد وفاة سلمى الزرقاء .. كل ما تود معرفته عن سرطان العظام

قمة دوري الأبطال.. تريفوه تشالوباه يتقدم لـ تشيلسي بالهدف الأول في شباك يوفنتوس

قائد الحرس الثوري: إيران هي التي تتحكم بـ أمريكا وتديرها

وزير التعليم ينشر فيديو يشرح تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي

الضويني : الأزهر حريص على تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية للأيتام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

علي اعتاب أديس أبابا..أنباء عن سيطرة قوات تيجراي علي مدينة إستراتيجية بإثيوبيا

نقل مروان محسن إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة مع فيوتشر أمام انبي

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه بمنتخب مصر.. صور

بعد صورة سارة سلامة.. كيف أزعجت عمليات التجميل نجمات الفن ؟

فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ