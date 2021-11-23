تاريخ جديد .. رونالدو يحقق رقماً قياسياً بدوري أبطال أوروبا

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الأول لفريقه في شباك فياريال الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً على نظيره فياريال، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستغل رونالدو خطأ مدافع فياريال، بعدما وصلت له كرة بعد ضغط البرازيلي فريد عليه، ليسجل النجم البرتغالي هدفاً من تسديدة من أعلى حارس فياريال.

وأصبح كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يسجل في أول خمس مباريات لنادي إنجليزي في موسم واحد في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا باستثناء التصفيات.

وسجل كريستيانو رونالدو أخر 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا لمانشستر يونايتد، ليصبح أول لاعب يسجل 4 أهداف متتالية للفريق في البطولة منذ وين روني في 2010.

ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف رقم 140 في مباراته رقم 181 في بطولة دوري أبطال أوروبا.