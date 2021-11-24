عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | السيسي: علينا اتخاذ إجراءات لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا.. الدرندلي يكشف كواليس استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تمسك رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالسلطة وإعلانه قيادة الجيش على جبهة القتال ضد قوات جبهة تحرير تيجراي؛ بعد تمكن قوات الجبهة من أسر آلاف الجنود من الجيش الحكومي، واستمرار زحفها صوب العاصمة أديس أبابا.

 

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، أنه لا يوجد أي مشكلات على الإطلاق في التغذية المدرسية، مرددا: « لا يوجد حالة تسمم واحد في كفر الشيخ وقنا وأسيوط».

 

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن عناد آبي أحمد أدى لقرب المتمردين من العاصمة أديس أبابا، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من متمردي الأورومو على بعد 20 كيلومترًا من العاصمة.

 

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب، وهي العقارات والملاهي والأراضي الزراعية، موضحا أن ضريبة الأطيان الزراعية متوقفة منذ 4 سنوات، وهناك متأخرات قبل وقفها.

 

كشفت الفنانة ميمي جمال، كواليس عملها مع الراحلة سهير البابلي، قائلة إنه فى فترة معينة قامت شاركت مكانها بمسرحية مدرسة المشاغبين، موضحة إن سهير البابلي كانت تعبانة وسافرت لإجراء عملية في عينها، وأدت دورها في المسرحية لحين عودتها.

 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك إرادة حقيقية وعزيمة صلبة لدول تجمع الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات لتحرير  التجارة بين دول الكوميسا بين دول التجمع والنهوض  بالبنية التحتية  وتحقيق التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة .

 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عقد منتدى استثماري لعرض الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء يمثل فرصة هامة لجذب وتشجيع حركة الاستثمار داخل الإقليم، معقباً: "أطلب من الأمانة العامة ووكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، بالعمل على ذلك وفقاً للتوقيت الزمني المتفق عليه خلال المجلس الوزاري".

 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الخطة الاستراتيجية لقمة الكوميسا متوسطة المدى 2021 - 2025 في ظل رئاسة مصر للتجمع حيث تعكس الاستراتيجية النية الصادقة والسياسات الجديدة للدول الأعضاء لاستكمال الإنجازات .

 

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي حدث بها حالة اشتباه في تسمم لـ 17 طالبًا، مؤكدًا انتقال المتخصصين للمدرسة وتحفظهم على الوجبات المدرسية، التي تم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة لفحصها، مؤكدًا زيادة الأعداد بعد ذلك لتصل لـ 131 طالبًا؛ دخلوا المستشفى للفحص وتلقي العلاج.

 

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، إن منصب أمين الصندوق يمتلك رؤية في أي مكان يتواجد فيه وبغض النظر عن المجلس المتواجد معه.

 

الخطيب مجلس الوزراء أحمد موسى التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رئيس الوزراء اثيوبيا الأهلى مصلحة الضرائب العقارية الضرائب العقارية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24- 11- 2021 والقنوات الناقلة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-11-2021

كنوز وأسرار آية الكرسي .. رددها كل صباح

3 أسماء تحت الأنظار.. الخطيب يغلق ملف حارس المرمى لحين انتهاء الانتخابات

محذرًا من تدهور الأزمة مع الخليج.. وزير داخلية لبنان يطالب قرداحي بالاستقالة

الخطيب عن مؤمن زكريا: يتعرض لاختبار من الله ليرفع قدره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ