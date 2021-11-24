أخبار التوك شو | السيسي: علينا اتخاذ إجراءات لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين دول الكوميسا.. الدرندلي يكشف كواليس استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تمسك رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالسلطة وإعلانه قيادة الجيش على جبهة القتال ضد قوات جبهة تحرير تيجراي؛ بعد تمكن قوات الجبهة من أسر آلاف الجنود من الجيش الحكومي، واستمرار زحفها صوب العاصمة أديس أبابا.

طمأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، أنه لا يوجد أي مشكلات على الإطلاق في التغذية المدرسية، مرددا: « لا يوجد حالة تسمم واحد في كفر الشيخ وقنا وأسيوط».

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن عناد آبي أحمد أدى لقرب المتمردين من العاصمة أديس أبابا، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من متمردي الأورومو على بعد 20 كيلومترًا من العاصمة.

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب، وهي العقارات والملاهي والأراضي الزراعية، موضحا أن ضريبة الأطيان الزراعية متوقفة منذ 4 سنوات، وهناك متأخرات قبل وقفها.

كشفت الفنانة ميمي جمال، كواليس عملها مع الراحلة سهير البابلي، قائلة إنه فى فترة معينة قامت شاركت مكانها بمسرحية مدرسة المشاغبين، موضحة إن سهير البابلي كانت تعبانة وسافرت لإجراء عملية في عينها، وأدت دورها في المسرحية لحين عودتها.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك إرادة حقيقية وعزيمة صلبة لدول تجمع الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والسياسات لتحرير التجارة بين دول الكوميسا بين دول التجمع والنهوض بالبنية التحتية وتحقيق التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة .

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عقد منتدى استثماري لعرض الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء يمثل فرصة هامة لجذب وتشجيع حركة الاستثمار داخل الإقليم، معقباً: "أطلب من الأمانة العامة ووكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، بالعمل على ذلك وفقاً للتوقيت الزمني المتفق عليه خلال المجلس الوزاري".

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء الخطة الاستراتيجية لقمة الكوميسا متوسطة المدى 2021 - 2025 في ظل رئاسة مصر للتجمع حيث تعكس الاستراتيجية النية الصادقة والسياسات الجديدة للدول الأعضاء لاستكمال الإنجازات .

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مدرسة شركة السكر الابتدائية المشتركة بمدينة نجع حمادي حدث بها حالة اشتباه في تسمم لـ 17 طالبًا، مؤكدًا انتقال المتخصصين للمدرسة وتحفظهم على الوجبات المدرسية، التي تم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة لفحصها، مؤكدًا زيادة الأعداد بعد ذلك لتصل لـ 131 طالبًا؛ دخلوا المستشفى للفحص وتلقي العلاج.

قال خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، إن منصب أمين الصندوق يمتلك رؤية في أي مكان يتواجد فيه وبغض النظر عن المجلس المتواجد معه.